STADA Arzneimittel baut ihr globales OTC-Geschäft weiter aus und erwirbt ein Portfolio etablierter regionaler Consumer Health Marken von Glaxosmithkline (GSK) in vorwiegend europäischen Ländern wie Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Russland, Spanien und der Schweiz. Die Transaktion umfasst 15 Marken, darunter Venoruton zur Behandlung von Beschwerden der Beinvenen, Coldrex gegen Erkältungen, Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C der Marke Cetebe, Mebucaine gegen Halsschmerzen und Tavegyl zur Behandlung von Allergien. Diese fünf Marken machen etwas mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes aller übernommenen Produkte aus.

„Als breit aufgestellter europäischer Akteur mit einer starken Präsenz in verschiedenen Märkten ist STADA zunehmend der Go-to-Partner in den Bereichen Generika und Consumer Health. Die neuen Marken und ihre geografische Aufteilung passen ideal zu den Kernländern, in denen STADA tätig ist, und zu unseren bisherigen Aktivitäten.“, äußert sich CEO Peter Goldschmidt. „Die Übernahme ermöglicht uns weiteres Wachstum über unser zunehmend erfolgreiches Generika-Geschäft hinaus. Wir sehen hervorragende Chancen zur Revitalisierung und Stärkung dieser Consumer Health Produkte unter unserer Führung“, fügt Goldschmidt hinzu.

„Wir freuen uns, 15 Marken wie Venoruton, Coldrex und Cetebe mit langjähriger lokaler Tradition in das STADA-Portfolio aufzunehmen“, sagt Head of European Markets Steffen Wagner. „Die Transaktion ist ideal für beide Parteien.“

Geografisch gesehen sind die Umsätze des zu erwerbenden GSK Consumer Health Portfolios breit gestreut, wobei auf Deutschland, Russland, Polen und Spanien jeweils mehr als ein Zehntel des Umsatzes fällt. Zu den Top-10-Ländern nach Portfolioumsatz zählen auch Frankreich, Ungarn, Italien, Portugal, Serbien und die Schweiz, was die Position von STADA als paneuropäischem Consumer Health Player weiter stärkt.

Bereits im letzten Jahr hatte der Pharmakonzern die fünf OTC-Hautpflegemarken Ceridal, Eurax, Oilatum, Polytar und Savlon sowie das pädiatrische Hustenmittels Tixylix in Europa und in ausgewählten Märkten in APAC und Lateinamerika von GSK übernommen.

Die geplante Akquisition unterliegt den üblichen Bedingungen und wird voraussichtlich im 2.

Quartal 2020 abgeschlossen. Finanzielle Details zum Kauf werden nicht bekannt gegeben.