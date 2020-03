Die Stockmeier Gruppe vertreibt seit dem 1. März 2020 für ihren Partner DCL Dominion Colour das umfangreiche Sortiment von Farbpigmenten in den Märkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Es handelt sich dabei im Wesentlichen um organische und anorganische Pigmente sowie Bismuth-Vanadate-Pigmente und Pigment-Präparationen. Die Produkte sind bereits gut im Markt etabliert und bei den Herstellern bestens bekannt.

Die Stockmeier Gruppe wird vertreten durch ihre Tochterunternehmen Bassermann minerals in Deutschland, Kemtan in der Schweiz und der HDS-Chemie Handelsgesellschaft in Österreich. Diese verfügen in den jeweiligen Märkten über jahrelange Erfahrung in den Anwendungen Kunststoff, Lacke und Farben, Klebstoffe und Bauchemie.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der DCL Dominion Colour. Die Produkte ergänzen hervorragend unser Produktportfolio. So können wir unseren Kunden noch umfassendere Lösungsansätze anbieten“, so Dirk Seidel, Geschäftsführer für den Bereich Spezialchemikalien bei der Stockmeier Chemie.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Stockmeier Gruppe einen Distributionspartner gefunden haben, der unsere Werte und die Marke DCL einem breiteren Kundenkreis zugänglich macht“, sagt Peter Baggen, Vice Präsident Sales von DCL. „Um die Marktpräsenz weiterhin erfolgreich aus- und aufzubauen, war es dringend notwendig einen Partner zu finden, der uns dabei behilflich ist.“