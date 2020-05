Derzeit arbeiten am Standort in Les Franqueses rund 50 MitarbeiterInnen, die für Kunden aus der Kosmetik- und Haushaltspflegebranche Kunststoffverpackungen herstellen. Foto: Alpla

Alpla übernimmt Bopla im Rahmen eines Asset Deals. Die Expertise des spanischen Unternehmens im Bereich einstufiger Herstellungstechnologien will man zum Ausbau seines Produktportfolios nutzen. Bopla wurde 1978 gegründet und stellt mit den Technologien EBM (Extrusion Blow Moulding) und ISBM (Injection Stretch Blow Moulding) Kunststoffverpackungen her. Ein Großteil der bestehenden Kunden stammt aus den Marktsegmenten Kosmetik, Körper- und Haushaltspflege. Am Standort in Les Franqueses nahe Barcelona sind derzeit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die von Alpla übernommen werden.

„Bopla ist in Bereichen gut aufgestellt, die zum Kerngeschäft von Alpla zählen. Zudem wollen wir die langjährige Expertise des Unternehmens bei einstufigen Herstellungsverfahren nutzen, um unser Portfolio auszubauen“, sagt Marc de Voogd, General Manager bei Alpla für Frankreich und Iberien. In Les Franqueses betreibt man bereits seit 1990 ein Produktionswerk, wovon die Integration des neuen Standortes sicher profitieren wird. Über den Kaufpreis sowie sämtliche Details haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.