Ein Forscherteam des Altana-Geschäftsbereichs Eckart hat den diesjährigen Innovation Award des global tätigen Spezialchemiekonzerns gewonnen. Carolin Brendel, Michael Grüner, Günter Kaupp und Ralph Schneider setzten sich mit einer neuartigen Technologie zur Herstellung von Perleffektpigmenten gegen insgesamt zwölf sehr starke Mitbewerber-Teams aus der gesamten Altana-Gruppe durch.

Die neue Technologie ermöglicht Perleffektpigmente, die nicht nur durch exzellente Farbintensität und höchste Glanzeigenschaften überzeugen, sondern auch mit einer außerordentlichen chemischen Beständigkeit und effizienter mechanischer und UV-Stabilität aufwarten. Damit entstehen technisch und visuell einzigartige Produkte aus der Eckart Edelstein-Serie, die das gesamte Farbspektrum abdecken. Die ersten Edelstein Gold-, Orange- und Rotfarbtypen wurden auf Basis der Technologie bereits kommerziell eingeführt und ein Blaufarbtyp wird ebenfalls in Kürze verfügbar sein. Die neuartigen Perleffektpigmente kommen in zahlreichen Anwendungsbereichen und in unterschiedlichen Industrien zum Einsatz - zum Beispiel in der Kosmetik-, Lack- und Automobilindustrie.

„Wir gratulieren Carolin Brendel, Michael Grüner, Günter Kaupp und Ralph Schneider für ihre hervorragenden Leistungen und freuen uns mit ihnen über die Entwicklung der neuartigen Perleffektpigmenttechnologie, die die hohe Innovationskraft unserer Mitarbeiter unter Beweis stellt. Besonders hervorzuheben ist, dass sich die ausgezeichneten Innovationen bereits erfolgreich am Markt behaupten“, so CTO Petra Severit.