Zur Ausweitung der Aktivitäten in der nordamerikanischen Automobilindustrie hat Asahi Kasei im Dezember eine Niederlassung in Novi, Michigan/USA, eröffnet. Der regionale Hauptsitz der Asahi Kasei-Gruppe befindet sich in New York. Mit dem neuen Büro in Novi bei Detroit, dem Zentrum der US-Automobilindustrie, verstärkt das Unternehmen die Marketinganstrengungen für seine innovativen Produkte, die den sich schnell ändernden Marktbedürfnissen entsprechen.

Das Themenfeld „Mobilität“ steht im Fokus des im Mai 2019 veröffentlichten mittelfristen Strategieplans „C’s + for Tomorrow 2021“ des japanischen Technologiekonzerns. In Nordamerika produziert und vertreibt das Unternehmen Kunststoffe, Batterieseparatoren, Elektronikkomponenten und Fasern für den Automobilinnenraum. Darüber hinaus gehört auch technischer Kundensupport zum Leistungsangebot. Eine Vielzahl von führenden Automobilherstellern in der Region nutzt bereits die Materialien.

Im Jahr 2017 stellte Asahi Kasei sein Konzeptfahrzeug AKXY vor, das ursprünglich 27 Materialien und Technologien des Unternehmens vereinte; im August 2018 wurde die Palette auf 37 erweitert. Im Mai 2019 präsentierte der Konzern den AKXY POD, ein Fahrzeuginnenraummodell, das hinsichtlich Sicherheit und Komfort einen Blick auf den Fahrgastinnenraum der Zukunft wirft.

„Das neue Büro bietet uns die Möglichkeit, uns enger mit Fahrzeugherstellern und Zulieferern, aber auch mit unseren in der Automobilindustrie tätigen anderen Geschäftsbereichen zu vernetzen und zusammenzuarbeiten. Dies ist das nächste Kapitel in unserem Wachstumsplan in Nordamerika", sagte John W. Moyer, Senior Executive Officer der Asahi Kasei Corporation und Chief Strategic Officer von Asahi Kasei America.

Neben dem Themenfeld Mobilität existieren in Nordamerika noch viele weitere potenzielle Wachstumsindustrien. Um die Erschließung neuer Geschäftsfelder zu beschleunigen, intensiviert Asahi Kasei America seine Marketingfunktion in Zusammenarbeit mit der im April 2019 gegründeten Abteilung „Marketing & Innovation“ der Asahi Kasei Corporation weiter.

(mr)