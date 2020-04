Die Kruse Automotive, der Spezialist rund um AdBlue, gehört seit nunmehr sieben Jahren zur Stockmeier-Gruppe in Bielefeld, die in diesem Jahr auch ihr hundertjähriges Bestehen feiert. Zum 1. Juni 2020 wird das Unternehmen in Stockmeier Fluids umbenannt. Durch die Namensänderung wird die 100%ige Gruppenzugehörigkeit gestärkt und Synergien können konsequenter genutzt werden.

„Es macht Freude in einer starken, kontinuierlich wachsenden und erfolgreichen familiengeführten Gruppe zu arbeiten und das Produktportfolio für die Zukunft auszubauen und zu ergänzen“ konstatiert Sascha Filthaut.

Stockmeier Fluids vertreibt mittlerweile neben AdBlue auch Scheibenfrostschutz u. Bremsenreiniger und stellt Kapazitäten für die Private Label Abfüllung zur Verfügung. Ein weiterer strategischer Ausbau des Portfolios soll in den kommenden Jahren sukzessive erfolgen.