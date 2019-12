Als Marktführer in den Bereichen UV-Filter und Inhaltsstoffe für Sonnenpflegeprodukte hat BASF eine Reihe von Maßnahmen zur Erhöhung ihrer Produktionskapazität für UV-Filter eingeleitet, um damit weiterhin die steigende globale Nachfrage und das Wachstum ihrer Kunden zu unterstützen. Im ersten Schritt tragen technische Maßnahmen zur Verbesserung der Produktionsabläufe an den Standorten Grenzach und Ludwigshafen zur Erhöhung der Produktionskapazitäten um einen zweistelligen Prozentsatz bei, beispielsweise in der Wertschöpfungskette von Tinosorb S, Uvinul A Plus und Uvinul T150.

In den letzten Jahren hat sich die weltweite Nachfrage nach modernen UV-Filtern deutlich erhöht. Eine Ursache hierfür ist das stärkere Bewusstsein der Verbraucher für die Bedeutung von Sonnenschutzprodukten für die Hautgesundheit. Zusätzlich haben auch bestimmte, neue Trends bei der Zusammensetzung der Produkte, wie der Übergang zu octocrylenfreien Produkten in Europa, zur Nachfragesteigerung beigetragen.

Die getroffenen Maßnahmen konzentrieren sich auf drei UV-Filter, die kombiniert eingesetzt neue Maßstäbe im Breitbandschutz setzen. Tinosorb erzielt bei der Absorption von UVA- und UVB-Strahlung ausgezeichnete Ergebnisse und wird in Sonnenschutzmitteln mit hohem Lichtschutzfaktor standardmäßig verwendet. Uvinul A Plus absorbiert UVA-Strahlung optimal, während Uvinul T150 der effizienteste UVB-Filter auf dem Markt ist.

An ihrem Standort in Grenzach stellt BASF UV-Filter her, die in Sonnenschutzprodukten zum Einsatz kommen. Außerdem befindet sich dort das globale Kompetenzzentrum für die Entwicklung neuer UV-Filter sowie der Technische Service des Unternehmens, der weltweit Hersteller von Sonnenschutzprodukten bei der Wahl der besten Filterkombinationen und Formulierungen berät. In den Produktionsanlagen in Ludwigshafen werden mehrere UV-Filter aus der Uvinul-Produktreihe hergestellt. Tinosorb S wird am Standort Kaohsiung in Taiwan produziert.