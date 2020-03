Mit Wirkung zum 1. März 2020 wurde Jens Liebermann zum Leiter des globalen Halbleitergeschäfts in der Geschäftseinheit Elektronikmaterialien des BASF-Unternehmensbereichs Dispersions & Pigments ernannt. Jens Liebermann, der seinen Arbeitsplatz im südkoreanischen Seoul aufnehmen wird, ist Nachfolger von Dominic Yang, der das Halbleitergeschäft leitete und nun in den Ruhestand geht.

Jens Liebermann war federführend an der Strategieentwicklung und organisatorischen Umstrukturierung des Elektronikmaterialgeschäfts der BASF beteiligt. Vor seiner jetzigen Funktion leitete er das Global Business Management für das BASF Metallsysteme-Geschäft. Seine berufliche Laufbahn begann er 2007 im Unternehmensbereich Coatings mit Schwerpunkt Automobil in Deutschland. Seitdem hatte er verschiedene Positionen in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Business Management und Strategie für Coatings, Lackformulierungen, Rohstoffe und Elektronikmaterialien der BASF inne. In den letzten Jahren konzentrierte er sich auf die IC-Industrie, sowie den Vertrieb spezieller Rohstoffe und Formulierungen für die Elektronikindustrie.

Jens Liebermann studierte Betriebswirtschaft an der Universität Münster und an der University of Illinois in den USA. Er lebte und arbeitete viele Jahre im Ausland, d.h. in den USA, in Europa, im Nahen Osten und in Asien.