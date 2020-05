BASF und Red Avenue New Materials Group haben eine Vereinbarung unterzeichnet, mit der Red Avenue New Materials Group die Lizenz zur Herstellung und zum Verkauf von zertifiziert kompostierbarem aliphatisch-aromatischen Copolyester (PBAT) gemäß den hohen Qualitätsstandards der BASF erhält. Red Avenue New Materials Group wird in Shanghai eine PBAT-Produktionsanlage mit einer Kapazität von 60.000 t bauen. Die Anlage nutzt die Prozesstechnologie der BASF, die im Gegenzug Zugang zu Rohstoff aus dieser Anlage erhält. Diesen Rohstoff wird BASF unter dem Namen Ecoflex verkaufen. Die Produktion im neuen Werk beginnt 2022 und soll den Biopolymer-Markt versorgen.

Es wird erwartet, dass der weltweite Markt für zertifiziert kompostierbare und biobasierte Kunststoffe um etwa 15% pro Jahr wächst. Angesichts neuer Gesetze und Vorschriften in vielen Ländern, die die Verwendung von kompostierbaren Materialien in Verpackungen, landwirtschaftlichen Mulchfolien sowie Tütenanwendungen erfordern, wird mit einer weiteren positiven Marktentwicklung gerechnet. „Mit unserem erfolgreichen Biopolyester Ecoflex und dem innovativen Ecovio haben wir bereits heute einen beträchtlichen Anteil an diesem Wachstumsmarkt. Die zusätzlich verfügbaren PBAT-Kapazitäten werden unsere Position deutlich stärken“, sagt Olivier Ubrich, Leiter des globalen Geschäftsbereichs Spezialpolymere. „Red Avenue engagiert sich sehr bei der Erschließung des chinesischen Marktes und verfügt über das entsprechende Netzwerk. Sie haben einen strategisch interessanten Standort und pflegen schon lange eine gute Beziehung zu BASF. Das alles sind Gründe für uns, das Unternehmen zu unserem bevorzugten Partner zu machen. Mit dieser Kooperation können wir die Bedürfnisse unserer Kunden noch besser erfüllen und flexibel liefern.“

Red Avenue New Materials Group hat sich auf die nachhaltige, innovative und verantwortungsvolle Entwicklung von neuen Materialien als Unternehmensziel gesetzt. Zhou Jianhui, Leiter von Red Avenue New Materials Group, sagt: „Als ein Unternehmen mit großem Verantwortungsbewusstsein für die Gesellschaft wollen wir diese neue Industrie entlang unserer ganzen Wertschöpfungskette unterstützen, und dabei auch dazu beitragen, die globalen Umweltprobleme zu lösen.

Wir sind stolz, mit BASF bei der Herstellung von neuen Materialien mittels innovativer Produktionstechnik zusammenzuarbeiten. Da sich durch neues Konsum- und Kaufverhalten im Internet schnell wachsende Geschäftsmöglichkeiten für diese hochentwickelten Materialien ergeben, wollen wir zusammen den PBAT-Markt in China ausbauen und diese neue Industrie voranbringen.“