Bayer hat die ersten 600.000 Tabletten, die den Wirkstoff Chloroquin enthalten, kostenlos an die Bundeswehr übergeben. Im Labor sowie in ersten klinischen Untersuchungen habe es erste Hinweise darauf gegeben, dass das mehr als 80 Jahre alte Malaria-Prophylaxe-Medikament Resochin die Viruslast bei Covid-19-Patienten senkt. Der zuletzt in Pakistan produzierte Wirkstoff soll jetzt auch in Europa produziert werden.