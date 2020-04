Auf der Grundlage eines gemeinsam mit der italienischen Arzneimittelagentur AIFA unterzeichneten Protokolls spendet Bayer rund eine Million Tabletten mit dem Wirkstoff Chloroquin zur Behandlung von Covid-19 in Italien.

Die Fachkommission der italienischen Arzneimittelagentur AIFA nahm Chloroquin am 13. März 2020 zusammen mit anderen Arzneimitteln in die Liste der sog. Off-Label-Anwendungen außerhalb der etablierten Indikationen für Patientinnen und Patienten mit Covid-19 auf. Zudem wurde Chloroquin offiziell in das sog. Vademecum zur Behandlung von Personen mit der Krankheit Covid-19, Version 2.0, aufgenommen, das am 13. März 2020 von der italienischen Gesellschaft für Infektions- und Tropenkrankheiten (Simit) herausgegeben wurde.

„Bayer engagiert sich in diesen schwierigen Zeiten dafür, Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt zu helfen. Dies umfasst auch eine bisher nicht dagewesene Zusammenarbeit mit allen beteiligten Akteuren, einschließlich anderen Pharmaunternehmen“, sagte Franco Pamparana, Leiter der medizinischen Abteilung von Bayer Italien.

Angesichts der globalen Covid-19-Pandemie unterstützt das Unternehmen die Regierungen verschiedener Länder dabei, Patientinnen und Patienten mit einer SARS-CoV-2-Infektion zu behandeln und den Druck auf überforderte Gesundheitssysteme zu mindern. Das Unternehmen spendet Chloroquin ausschließlich an staatliche Stellen, um zu gewährleisten, dass Chloroquin auch in dieser speziellen Notfallsituation als verschreibungspflichtiges Medikament nur unter medizinischer Aufsicht als Off-Label-Anwendung außerhalb der etablierten Indikationen eingesetzt wird. Es ist wichtig anzumerken, dass bisher keine klinisch nachgewiesene Evidenz für ein positives Nutzen-Risiko-Profil von Chloroquin als mögliche Behandlung von Covid-19 verfügbar ist.