Bayer spendet 1 Mio. EUR an die Allianz „Alle vereint gegen das Virus“ (im Original „Tous unis contre le virus“), die die Stiftung Fondation de France, der Krankenhausverbund Assistance Publique – Hôpitaux de Paris und das Institut Pasteur zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Frankreich gegründet haben.

Das Geld fließt zum einen in Projekte der Allianz zur psychologischen Unterstützung von Pflegepersonal, Patientinnen und Patienten sowie deren Familien und zur Verbesserung der Pflegepraxis. Zum anderen werden Forschungsprojekte gefördert, um das Wissen über das Coronavirus und die aktuelle Pandemie auszubauen, Tests zur Ermittlung von Antikörpern zu entwickeln sowie effektive Behandlungsmethoden und Impfstoffe zu erforschen.

„Als Unternehmen, das stark mit dem Gesundheitswesen verbunden ist, geht uns diese beispiellose Krise in besonderem Maße an und wir tun alles, den Kampf gegen Covid-19 zu unterstützen. Wir drücken dem Krankenhauspersonal und allen Pflegenden, die tagtäglich gegen die Krankheit kämpfen, unseren größten Respekt und Dank für ihre ausgewöhnliche Leistung aus“, sagte Benoît Rabilloud, Senior Bayer Representative in Frankreich. „Unsere Unterstützung für die Allianz ‚Alle vereint gegen das Virus‘ ist Ausdruck der sozialen Verantwortung von Bayer und unserer Solidarität mit der französischen Gesellschaft.“

Axelle Davezac, Generaldirektor der Fondation de France, betonte: „Angesichts der vielen Herausforderungen, denen wir heute und in den kommenden Monaten begegnen, wird eine Überzeugung zur Gewissheit: niemals zuvor in der jüngeren Geschichte waren wir so sehr auf gegenseitige Hilfe und Solidarität angewiesen.“

Neben der Unterstützung für die Allianz „Alle vereint gegen das Virus“ engagiert sich Bayer mit weiteren, vielfältigen Initiativen im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Frankreich. So unterstützt das Unternehmen eine Studie zu einer neuen Molekülkombination zur Behandlung von Covid-19 und stellt seine Expertise zur Überprüfung neuer, schnellerer Screening-Tests zur Verfügung.

Zudem spendete Bayer Schutzausrüstung, darunter 12.000 Masken, und dermatologische Produkte sowie Mahlzeiten in der Region Lyon.