Beiersdorf hat im Geschäftsjahr 2019 ihren Umsatz organisch um 4,1% gesteigert. Nominal nahm der Umsatz von 7.233 Mio. EUR um 5,8% auf 7.653 Mio. EUR zu. Der Unternehmensbereich Consumer steigerte den Umsatz organisch um 4,8%. Tesa erzielte in einem schwierigen Marktumfeld ein organisches Umsatzwachstum von 0,8%. Auf Konzernebene reduzierte sich das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) – bedingt durch zusätzliche, im Rahmen der Strategie CARE+ angekündigte strategische Investitionen – von 1.113 Mio. EUR im Vorjahr auf 1.108 Mio. EUR. Die entsprechende bereinigte EBIT-Umsatzrendite lag bei 14,5%, nach 15,4% im Vorjahr. Dank Verbesserungen beim tatsächlichen Steuersatz sowie beim Finanzergebnis stieg das bereinigte Ergebnis nach Steuern um 5,1% von 756 Mio. EUR auf 795 Mio. EUR. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 3,26 EUR auf 3,42 EUR.

„Wir haben ein starkes Geschäftsjahr 2019 und qualitativ hochwertiges, wettbewerbsfähiges Wachstum erzielt. Wir konnten signifikante Fortschritte bei der Umsetzung der strategischen Prioritäten von CARE+ machen, wobei unsere Konsumenten stets im Mittelpunkt stehen. Durch den Einsatz neuer digitaler Technologien verstärken wir die Nähe zu unseren Konsumenten und gewinnen ihr Vertrauen mit überlegenen Hautpflegeinnovationen und einem starken Markenportfolio. Wir erschließen neue Wachstumsmärkte und Geschäftsfelder und erfüllen die Erwartungen unserer Konsumenten, indem wir einen entscheidenden Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten. Gleichzeitig sehen wir, dass es noch viel zu tun gibt. In einigen Märkten wird sich die Wettbewerbssituation weiter verschärfen und auch die Auswirkungen des Coronavirus auf unser Geschäft sind aufgrund der dynamischen Lage noch nicht quantifizierbar. Für das Geschäftsjahr 2020 rechnen wir daher mit verstärktem Gegenwind. Dennoch sind wir optimistisch, dass wir mit CARE+ die richtigen Weichen gestellt haben, um unsere Entwicklungspotenziale auch in Zukunft durch gezielte Maßnahmen und eine höhere Investitionsbereitschaft konsequent anzugehen“, so der Vorstandsvorsitzende Stefan De Loecker.

„Die positive Geschäftsentwicklung und der Blick auf die Finanzkennzahlen des vergangenen Jahres verdeutlichen, dass wir mit unserer Strategie im Plan sind.

Mit Blick auf alle wesentlichen Finanzkennzahlen haben wir die erste Etappe auf dem Weg zur Erreichung unserer mittelfristigen Geschäftsplanung für 2023 erfolgreich gemeistert. Die EBIT-Entwicklung unseres Consumer-Geschäfts verdeutlicht die verstärkten Investitionen, die wir im Rahmen von CARE+ angekündigt hatten. Neben unserem Umsatzwachstum und unserer EBIT-Entwicklung haben wir auch unsere Ziele für eine verbesserte Bruttomarge, das Working Capital, den tatsächlichen Steuersatz sowie das positive Nettofinanzergebnis erreicht. All das stimmt uns zuversichtlich für 2020 und darüber hinaus“, kommentiert Finanzvorständin Dessi Temperley.

Auch 2019 weist Beiersdorf eine sehr solide Bilanzstruktur auf. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte lagen bei 765 Mio. EUR (Vorjahr: 463 Mio. EUR). Davon entfielen 700 Mio. EUR (Vorjahr: 320 Mio. EUR) auf den Unternehmensbereich Consumer und 65 Mio. EUR (Vorjahr: 143 Mio. EUR) auf den Unternehmensbereich Tesa. Ein Großteil der Consumer-Investitionen ist auf die COPPERTONE-Akquisition (445 Mio. EUR) zurückzuführen. Die übrigen Investitionen betrafen im Wesentlichen die Werke der beiden Unternehmensbereiche Consumer und Tesa sowie den Bau der neuen Konzernzentrale in Hamburg. Die Aktivierung der Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen durch die erstmalige Anwendung von IFRS 16 erhöhte die Sachanlagen um 177 Mio. EUR. Die Nettoliquidität erreichte 4.250 Mio. EUR, die Eigenkapitalquote 61%.

Ausblick 2020

Im Unternehmensbereich Consumer geht Beiersdorf für das Geschäftsjahr 2020 von einem organischen Umsatzwachstum von 3–5% aus. Die bereinigte EBIT-Umsatzrendite wird in der Bandbreite von 14,0–14,5% erwartet.

Im Unternehmensbereich Tesa gehen wir für 2020 von einem leicht positiven organischen Umsatzwachstum aus. Die bereinigte EBIT-Umsatzrendite wird auf Vorjahresniveau erwartet.

Basierend auf der Prognose der beiden Unternehmensbereiche ergibt sich für den Konzern ein erwartetes organisches Umsatzwachstum von rund 3–5%. Die bereinigte EBIT-Umsatzrendite und die bereinigte Umsatzrendite nach Steuern für den Konzern erwarten wir auf Vorjahresniveau.

Mögliche Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie in China auf unser Geschäft sind noch nicht quantifizierbar und daher nicht in dieser Geschäftsprognose berücksichtigt.