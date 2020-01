Biontech und Neon Therapeutics fusionieren. Dazu übernimmt Biontech Neon-Aktien im Wert von ca. 67,0 Mio. USD. Neon ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das neuartige T-Zell-Therapien auf der Basis von Neoantigenen entwickelt. Nach Abschluss der Transaktion wird das Unternehmen als Tochtergesellschaft von Biontech agieren.

„Diese Akquisition passt zu unserer Strategie, unsere Präsenz in den USA auszubauen und stärkt unsere Immuntherapie-Pipeline weiter", sagte Ugur Sahin, Mitgründer und CEO von Biontech. „Ich freue mich besonders über die von Neon entwickelten adoptiven T-Zell- und Neoantigen-TCR-Therapien, die unsere Pipeline und unseren Fokus auf solide Tumore ergänzen", so Sahin.

„Wir sind sehr stolz auf alles, was wir seit der Gründung von Neon erreicht haben, und freuen uns darauf, gemeinsam mit Biontech ein Unternehmen aufzubauen, das lebensverändernde Immuntherapieprodukte für Patienten anbietet, die gegen eine Vielzahl von Krebserkrankungen kämpfen", sagte Hugh O'Dowd, Chief Executive Officer von Neon.

Neon verfügt über umfassende Expertise in der Entwicklung von Neoantigen-Therapien, sowohl mit Impfstoff- als auch mit T-Zell-Kapazitäten. Das am weitesten fortgeschrittene Programm ist NEO-PTC-01, ein personalisierter, auf Neoantigene ausgerichteter T-Zell-Therapiekandidat, der aus mehreren T-Zell-Populationen besteht, die auf die therapeutisch relevantesten Neoantigene des jeweiligen Patiententumors abzielen. Neon entwickelt auch ein Präzisions-T-Zelltherapie-Programm, das auf gemeinsame Neoantigene in genetisch definierten Patientenpopulationen abzielt. Das Leitprogramm dieses Ansatzes, NEO-STC-01, ist ein T-Zelltherapie-Kandidat, der auf gemeinsame RAS-Neoantigene abzielt. Darüber hinaus hat das Unternehmen Bibliotheken mit qualitativ hochwertigen TCRs gegen verschiedene gemeinsame Neoantigene über gemeinsame HLAs zusammengestellt.