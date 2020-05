Borealis gibt die Ernennung von Erik van Praet zum Vice President Innovation and Technology, wirksam mit 1. April 2020, bekannt. Erik van Praet tritt die Nachfolge von Maurits van Tol an, der das Unternehmen im Oktober 2019 verlassen hat.

Erik van Praet begann 1995 seine Karriere bei Borealis als Development Engineer in Zwijndrecht, Belgien, gefolgt von verschiedenen Positionen als Forschungsmanager in Porvoo, Finnland, und Stenungsund, Schweden. In Mechelen, Belgien, war er sowohl als Intellectual Property Rights Manager als auch als Technology Commercialisation Manager zuständig. Bevor er zu Borealis kam, arbeitete er bei Desotec, einem auf Luft- und Wasserreinigung spezialisierten Unternehmen.

Zuletzt war van Praet über ein Jahrzehnt als Director Strategy and Portfolio tätig, zunächst in Linz, anschließend in Beringen, Belgien. Er hat einen Doktortitel in Quantenchemie und einen Master in Chemieingenieurwesen von der Universität Leuven, Belgien. Er ist außerdem Vorstandsmitglied des Dutch Polymer Institute und von Borealis Technology Oy.