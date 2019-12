Der Aufsichtsrat der BP Europa hat Anke Tannhäuser (47) und Bernhard Niemeyer-Pilgrim (54) mit sofortiger Wirkung als neue Mitglieder in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Sie folgen Frédéric Baudry (54) nach, der das Amt seit Januar 2015 ausübte und nun als Chief Operating Officer (COO) für den Bereich Fuels Asia Pacific und Air BP in Australien tätig sein wird.

„Ich danke Frédéric Baudry für seine herausragenden Verdienste um das Unternehmen und die hervorragende Zusammenarbeit in all den Jahren. Gleichzeitig freue ich mich auf die gute Zusammenarbeit und den ausgezeichneten Sachverstand von Anke Tannhäuser und Bernhard Niemeyer-Pilgrim“, sagt Peter Mather, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Baudrys Nachfolger stammen gebürtig aus Deutschland und sind seit vielen Jahren für BP tätig. Anke Tannhäuser arbeitet seit 1994 für das Energieunternehmen und hatte seither zahlreiche nationale und internationale Führungsaufgaben beispielsweise als Kaufmännische Direktorin innerhalb des europäischen Ölhandelsgeschäfts und als Leiterin des Vorstandsbüros des globalen BP Downstream Bereichs der BP Gruppe in London inne. Künftig wird die studierte Betriebswirtin als Vorstandsmitglied die Bereiche Supply und Marketing verantworten.

Bernhard Niemeyer-Pilgrim hat neben einem Chemie-Ingenieur-Studium in Münster einen Executive MBA an der Northwood University in Michigan absolviert und kam nach verschiedenen externen Stationen 2012 als Manager Manufacturing Excellence zur BP-Raffinerie nach Lingen. Es folgten weitere Stationen mit Führungsaufgaben. Dazu zählen unter anderem Managementpositionen für den Bereich Gesundheit, Sicherheit und Qualität sowie die Leitung der Produktion der BP Lingen Raffinerie. 2017 übernahm der gebürtige Emsländer als Raffinerieleiter die Führung der BP Raffinerie in Lingen, die er auch als Vorstandsmitglied weiterhin leiten wird. Im neu zusammengesetzten Vorstand wird der 54-jährige schwerpunktmäßig für den Bereich Produktion und Refining zuständig sein.

Mit der Berufung von Tannhäuser und Niemeyer-Pilgrim wächst das Gremium von sechs auf sieben Mitglieder – vier Frauen und drei Männer.