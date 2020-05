Bei der Firma RTP in Ladenburg ist am Dienstagvormittag ein Brand ausgebrochen, zu dessen Bekämpfung Feuerwehren aus der gesamten Region mit etwa 150 Kräften im Einsatz hinzugezogen wurden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung durch das brennende Kunststoffgranulat wurden die Anwohner in der Nachbarschaft wie etwa auch das Gebäude von ABB Ladenburg evakuiert. Eine Gefahr für die Bevölkerung soll aber nicht bestehen. (sis)