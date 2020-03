Brenntag Food & Nutrition hat offiziell ein neues Anwendungs- und Entwicklungszentrum für Lebensmittel in Guatemala-Stadt eröffnet. Der neue Standort ist das vierte Anwendungs- und Entwicklungszentrum für Lebensmittel in Lateinamerika und wird die Food & Nutrition Teams insbesondere in Mittelamerika, aber auch im übrigen Lateinamerika in den Segmenten Getränke, Milchprodukte, Süßwaren und Backwaren unterstützen.

„Wir freuen uns sehr über diese Erweiterung unseres regionalen Netzwerks der Anwendungs- und Entwicklungszentren für Lebensmittel. Mit diesem neuen Standort sind unsere spezialisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Food & Nutrition in Mittelamerika bestens für die Entwicklung von innovativen Rezepturen für unsere Kunden aufgestellt. Wir freuen uns darauf, den Markt mit unseren Kapazitäten und unserem Fachwissen zu bereichern. Die Eröffnung dieses neuen Standorts ist der nächste logische Schritt im Prozess der Erweiterung unserer Reichweite und unseres Netzwerks in Lateinamerika“, erklärt Tomás Navarro, Vice President Brenntag Food & Nutrition Lateinamerika.

Das Anwendungs- und Entwicklungszentrum für Lebensmittel ist mit spezialisierten Geräten ausgestattet, um die passenden Inhaltsstoffe zu finden und die Kunden bei der Suche nach Lösungen für ihre Herausforderungen zu unterstützen. Es handelt sich um eine bedeutende Veränderung für Brenntag Food & Nutrition in Mittelamerika, die es dem Team erlaubt, neue alternative Konzepte vorzuschlagen, an Innovationsprojekten für Kunden teilzunehmen und neue Geschäftsfelder zu entwickeln. Der neue Standort wird Projekte von internationaler Reichweite abwickeln. Insbesondere die geographische Nähe zu Mexiko bietet hochinteressante neue Perspektiven.