Brenntag Food & Nutrition hat einen modernen Standort im italienischen Padua eröffnet. Das Gebäude bietet operative und administrative Arbeitsplätze, Büros für Führungskräfte und Raum für Chimab. Dieses moderne Zentrum steht ganz im Zeichen von Anwendung, Konzeption, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Lebensmittelinhaltsstoffen und -lösungen, Hand in Hand mit einem innovativen und effizienten Logistiksystem. „Der Standort in Padua ist ein großartiges Beispiel dafür, wie engagiert sich Brenntag für unser wachsendes Food & Nutrition Geschäft einsetzt. Wir erweitern unsere Anlagen und unsere Kapazitäten, damit wir die Bedürfnisse unserer Kunden entlang der sich entwickelnden Konsumententrends noch besser erfüllen können“, so Vice President Tom Corcoran.

Die Produktionsstätte und die Logistikabteilung befinden sich im Erdgeschoss. In der ersten Etage liegen Büros und Meetingräume sowie das hochmoderne Lebensmittelanwendungs- und Entwicklungszentrum mit spezialisierten Bereichen für Backwaren und Brot, Fertiggerichte, Suppen und Soßen, Fleisch, Geflügel und Fisch, Milchprodukte und Eiscreme, Functional Food, Nahrungsergänzungsmittel und Diätnahrung. Das Lebensmittelanwendungs- und Entwicklungszentrum ist mit Versuchsanlagen und modernen Geräten ausgestattet, mit deren Hilfe industrielle Produktionsprozesse erweitert und innovative Lösungen mit Inhaltsstoffen entwickelt werden können. Hier erarbeiten die Experten Formulierungen, die genau auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. Sie haben das Ziel, vermarktbare Produkte zu schaffen, die aktuellen und künftigen Markttrends entsprechen.

„Der neue Standort in Padua bietet neue Möglichkeiten – nicht nur für unsere Kunden und Lieferanten in Italien, sondern in ganz Europa. Jetzt können wir das Fachwissen unseres Standorts mithilfe von hochmodernen Anlagen und Einrichtungen überall in unserer Region verbreiten. Wir möchten innovative Rezepturen schaffen, damit unsere Geschäftspartner gemäß unserem Motto ‚Sense the difference‘ den Unterschied auch wirklich schmecken können“, erklärt Frank Haven, Vice President Brenntag Food & Nutrition EMEA.

Die neue Logistikabteilung verwaltet die Lagerung, den Transport und die Abholung von Gütern in einer automatisierten Anlage mit einem SSCC-System zur Identifizierung von Logistik-Einheiten.

Die Produktion ist mit sechs Mixern ausgestattet. Durch fünf voneinander getrennte Bereiche besteht keinerlei Risiko für Kreuzkontaminationen und Allergien. Sie ist direkt an die hochmoderne Logistikabteilung angeschlossen. Diese liegt – strategisch günstig – im paduanischen Stadtviertel Interporto, einem wichtigen Distributionszentrum. „Mit diesem Projekt erreichen wir das Ziel, Brenntag Food & Nutrition Italy eine zentrale Heimat zu geben. Somit können wir uns jetzt beim Angebot unseres technischen Supports, unserer kommerziellen Beratung und unserer ausgezeichneten Kundenbetreuung noch besser spezialisieren. Unsere Geschäftspartner in Italien erhalten eine umfassende Partnerschaft aus einer Hand“, so Ignazio Vullo, Regional President Europe South & President Italy.