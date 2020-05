Die Geschäftseinheit Brenntag Food & Nutrition in Nordamerika, Teil des Brenntag-Konzerns, gibt eine neue Zusammenarbeit mit Axiom Foods im Vertrieb von pflanzlichen Proteinen in den USA und Kanada bekannt. Axiom Foods hat es sich zur Aufgabe gemacht, „Clean Label“-konforme, für verschiedene Ernährungsformen geeignete Inhaltsstoffe für die Lebensmittel-, Getränke-, Nutrazeutika- und Spezialkostbranche anzubieten. Das umfassende Sortiment an Inhaltsstoffen umfasst Hanf-, Erbsen-, Kürbis-, Reis- und Sacha-Inchi-Proteine, Ersatzpulver aus Hafer und Reismilch sowie die neu eingeführten texturierten Erbsenproteine von Axiom. Zu diesen gehören u.a. Produkte mit den Markennamen Aven-O-Lait, Cannatein, Cucurbotein, Incatein, Oryzatein, Oryz-O-Lait oder Veg-O-Tein.

„Die Produktlinie von Axiom ist eine große Bereicherung für unser Angebot, da sie uns dabei hilft, der steigenden Nachfrage nach Alternativen für Fleisch- und Milchprodukte nachzukommen“, so Larry Davis, Vice President Brenntag Food & Nutrition Nordamerika. Laut Davis werden die Produktlinien strategisch erweitert, um aktuellen und künftigen Trends gerecht zu werden. Die Kunden sollen stark von der Kombination aus den pflanzenbasierten Proteinen von Axiom und den spezialisierten Teams in den Bereichen Vertrieb und Technologie profitieren. Die Inhaltsstoffe können als pflanzliche Proteine in Sportlernahrung, Getränken und Fleischersatzprodukten oder als gemischtes Streckmittel sowie als pflanzenbasierte Alternativen zu Milchprodukten verwendet werden. Zu den Vorteilen gehören eine erhöhte Saftigkeit, ein höherer Proteingehalt, geringere Kosten, ein geschmeidiges Mundgefühl und ein sauberes, allergenfreundliches Etikett.

„Jetzt, wo diese Schlüsselmärkte mit von der Partie sind, freuen sich unsere Teams für pflanzenbasierte Innovationen und Qualitätskontrolle sehr darauf, nahezu weltweit mit Brenntag Food & Nutrition zusammenzuarbeiten“, so David Janow, CEO und Gründer von Axiom Foods. „Die Kombination aus neuen, hochfunktionellen Oryzatein Reisproteinen, die wir gerade zusammen mit anderen einzigartigen veganen Milchersatzprodukten erst eingeführt haben, und der wissenschaftlichen Unterstützung von Brenntag im Bereich der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eröffnet Herstellern unbegrenzte neue Möglichkeiten.“