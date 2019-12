Brenntag hat heute die Übernahme von Tan International abgeschlossen. Das Unternehmen mit Hauptsitz im schottischen Perth ist Distributeur und Mischer von Spezial- und Industriechemikalien und Inhaltsstoffen. Tan International bietet seinen Kunden aus unterschiedlichen Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Pharma, Landwirtschaft und Energie ein umfangreiches Produkt- und Serviceportfolio.

Karsten Beckmann, Vorstandsmitglied der Brenntag und CEO Brenntag Europe, Middle East and Africa: „Mit der Akquisition von Tan International ergänzen wir unsere Aktivitäten und unser Angebot in der Region und festigen so unsere Position in Großbritannien. Die enge Zusammenarbeit von Tan International mit Großkunden und das vielfältige Portfolio des Unternehmens stärken unsere Bestrebungen, weiter in unseren Fokusindustrien wie Food & Nutrition, Landwirtschaft und Öl & Gas zu wachsen.“

Anthony Gerace, Managing Director Mergers & Acquisitions: „Diese Akquisition ist ein wichtiger Baustein für Brenntag, um unser Wachstum in der Region voranzutreiben. Wir werden die bestehenden Strukturen des Unternehmens, seinen breitgefächerten Lieferantenstamm, seine Expertise im Bereich der Mischungen und seine technischen Ressourcen weiterentwickeln, um den Kunden einen umfassenden Zugang zu unseren Produkten zu ermöglichen. Der Standort in Perth ist hervorragend gelegen und ermöglicht es Brenntag, unsere regionale Abdeckung und unser Angebot an Serviceleistungen in der Region auszubauen.“

Das erworbene Unternehmen wird im Geschäftsjahr 2019 voraussichtlich einen Umsatz von etwa 21 Mio. GBP erzielen.