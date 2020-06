Bühler hat das neue Food Application Center (FAC) eröffnet. Im hochmodernen Zentrum wird man Innovationen bei seinen Kunden, Start-ups, Hochschulen und Industriepartnern unterstützen und vorantreiben. So will Bühler mit seinen Partnern wirtschaftlich tragfähige und nachhaltige Lebensmittel-Wertschöpfungsketten in Nordamerika schaffen.

Die im FAC entwickelten Lösungen werden dazu beitragen, eine wachsende Bevölkerung von fast 10 Milliarden Menschen im Jahr 2050 zu ernähren. „Im FAC lernen wir gemeinsam, wie wir neue Produkte, neue Proteinquellen und neue Wege zur Stärkung unserer Lebensmittelversorgungsketten entwickeln“, sagt Andy Sharpe, CEO Bühler North America.

Das neue FAC wurde auf der Grundlage der 160 Jahre Erfahrung des Unternehmens in der Lebensmittelverarbeitung gebaut. Es ist eine Plattform für die Entwicklung neuer Methoden zur Verarbeitung von Erbsen, Bohnen, Mais, Hülsenfrüchten, Hafer, alten Getreidesorten und vielen anderen Nutzpflanzen. Daraus wiederum lassen sich neue Produkte kreieren, etwa neue Mehle, Snacks, Nudeln, Getreide und eine Vielzahl von extrudierten Produkten, darunter auch Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis. Als zentraler Ort für die Entwicklung neuer Produkte und Verfahren verfügt das FAC über die neuesten Rohstoffverarbeitungssysteme. Sie ermöglichen die Herstellung verpackungsfertiger Produkte und decken die Wertschöpfungskette vom Feld bis auf den Teller ab.

„Das FAC ist ein Entwicklungs- und Anwendungszentrum für die Lebensmittelindustrie. Wir haben es gebaut, um die Zusammenarbeit zwischen lebensmittelverarbeitenden Unternehmen und anderen Industrie-Organisationen zu fördern. Hier können sie Seite an Seite mit den Prozessexperten von Bühler ihre Geschäftsideen testen, perfektionieren und erfolgreich auf den Markt bringen“, sagt Yannick Gächter, Director des Food Application Center.

Die Investition in das FAC stärkt das Engagement für neue und innovative Ansätze in der Ausbildung und Personalentwicklung. Das gilt insbesondere für das international anerkannte Ausbildungsprogramm für Lernende. Darüber hinaus wird das FAC zur Ausbildungsstätte für lebensmittelverarbeitende Unternehmen.

Sie können im FAC ihr Betriebs- und Wartungspersonal zu Themen wie effiziente Verarbeitung und Best Practices schulen.