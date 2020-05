Centogene will seine Testkapazitäten für das neuartige Coronavirus erweitern. Das Unternehmen testete bisher in der Region Mecklenburg-Vorpommern und wird seine validierten SARS-CoV-2 RT-PCR-Tests nun weltweit anbieten. Diese Ankündigung ist eine der jüngsten Initiativen des Unternehmens zur Unterstützung der frühestmöglichen Diagnose von Covid-19 und zur Verhinderung eines weiteren Ausbruchs.

Senior Vice President of Clinical Lab Operations und Leiter des Hamburger Labors Florian Vogel erklärte: „Mit der Eröffnung unseres neuen Labors und der Automation der Covid-19-Testabläufe durch qualitativ hochwertige Analysen mit hohem Durchsatz konnten wir unsere Testkapazitäten deutlich erhöhen. Dadurch sind wir in der Lage, Patienten und Ärzten auf der ganzen Welt in höchster Qualität diagnostische Lösungen anzubieten.“

CEO Arndt Rolfs sagte: „Um diese globale Krise zu überwinden, müssen wir die Testzahlen weltweit deutlich erhöhen, um die Frühdiagnose zu unterstützen und den Ausbruch von Covid-19 zu minimieren. Unter Nutzung unserer bestehenden Infrastruktur und Fähigkeiten haben wir ein vollständig validiertes Testkit zum Nachweis von SARS-CoV-2-RNA entwickelt. Zur Erweiterung der Kapazitäten haben wir ein neues Labor in Hamburg eröffnet. Der gesamte Arbeitsablauf, beginnend mit der Probenahme und endend mit dem Versand der Ergebnisse an die getesteten Personen, erfordert eine extrem gute Vernetzung von Labortechnologie und IT-Unterstützung. Da die Tests in ISO 15189 akkreditierten medizinisch-diagnostischen Labors durchgeführt werden und der Schutz der Patientendaten durch den Einsatz modernster Sicherheitsmechanismen gewährleistet ist, bietet Centogene als Partner der Wahl höchstmögliche Sicherheit. Wir sind überzeugt, dass wir mit diesen jüngsten Erfolgen in unserer Reihe von Aktionen im Kampf gegen Covid-19 eine Rückkehr zu einer neuen Normalität unterstützen werden.“