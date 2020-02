Unter dem Namen PRO Supplier bietet Chembid ab sofort eine exklusive Mitgliedschaft für Chemikalien- und Kunststoffanbieter. Das Leistungspaket soll durch unterschiedliche Bestandteile die digitale Sichtbarkeit der Anbieter erhöhen und wertvolle Marktinformationen für das Chemikaliengeschäft liefern. Bekannte Chemikalienunternehmen wie Helm und BTC Europe sind bereits als PRO Supplier bei Chembid gestartet.

Die Metasuchmaschine Chembid erweitert ihr Leistungsangebot. Das neue Servicepaket, welches den Namen Chembid PRO Supplier trägt, richtet sich speziell an Anbieter, Lieferanten und Hersteller von Chemikalien und Kunststoffen. Kunden, die eine PRO Supplier-Mitgliedschaft abschließen, profitieren von unterschiedlichen Services und Maßnahmen, die das digitale Chemikaliengeschäft des Anbieters maßgeblich unterstützen. Geschäftsführer Christian Bürger erklärt den PRO-Supplier-Ansatz wie folgt: „Im heutigen Zeitalter ist digitale Präsenz Voraussetzung für den langfristigen Erfolg. Auch hierbei ist eine Differenzierung vom Wettbewerb enorm wichtig. Mit dem PRO Supplier Service ermöglichen wir Anbietern, größeres Vertrauen gegenüber ihrer Zielgruppe zu schaffen, die Aufmerksamkeit von Chemikalieneinkäufern in besonderem Maße auf ihr Unternehmen zu lenken und Neugeschäft zu generieren.“ Er führt außerdem aus: „Auch die Analyse von Daten gewinnt in allen Branchen immer mehr an Bedeutung. Als Metasuchmaschine generiert Chembid eine Vielzahl an Informationen, die wiederum bedeutende Produkt- und Markt-Insights für Unternehmen der chemischen Industrie liefern“.

Die PRO Supplier-Mitgliedschaft umfasst diverse aufeinander abgestimmte Premiumleistungen. Nutzer dieses Services werden geprüft und als verifizierte Anbieter ausgezeichnet. Die Verifizierung soll Plattformnutzern künftig dabei helfen, schnell und einfach vertrauensvolle Anbieter zu identifizieren. Ein individualisiertes Unternehmensprofil ergänzt die Präsenz auf der Plattform. Durch Produkt- und Marktreports erhalten PRO Supplier darüber hinaus wertvolle Markteinblicke und hochrelevante Informationen zu potenziellen Neukunden, die auf Chembid nach ihren oder vergleichbaren Produkten gesucht haben.

Auswertungen, beispielsweise zum Einkäufer-Suchverhalten nach Merkmalen wie Produkt, Land oder Branche, generieren Erkenntnisse, auf deren Basis Vertriebs- und Marketingaktivitäten optimiert und neue Märkte erschlossen werden können. Mit Analysen des Produktdatenbestandes, z.B. im Hinblick auf Alternativprodukte und Synonyme, unterstützt die Plattform ihre Kunden zudem dabei die eigenen, digitalen Marketingkampagnen gezielter auszurichten. Mit Hilfe der Product Ads, einem weiteren Bestandteil des Gesamtpakets, können Anbieter zudem die Sichtbarkeit ausgewählter Angebote auf chembid.com steigern. Das inkludierte Sponsored Content Package rundet das Gesamtpaket ab und bietet die Möglichkeit, neben der Integration im Partnerbereich auch die Reichweite der Social Media Kanäle und des Blogs werblich zu nutzen.

Einige namhafte Chemikalienanbieter sind bereits an Bord. „Wir freuen uns sehr, dass unsere PRO Supplier Mitgliedschaft Anklang im Markt gefunden hat. Erfreulich ist, dass bekannte Lieferanten wie beispielsweise die Helm und die BTC Europe unseren Premiumservice schon nutzen“, erklärt Christian Bürger.

Interessierte Unternehmen können ab sofort PRO Supplier werden und die im Gesamtpaket enthaltenen Services in Anspruch nehmen.