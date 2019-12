Clariant will das gesamte Geschäft mit Masterbatches an Polyone veräußern. Im Rahmen der Transaktion wird das Masterbatches-Geschäft nach dem Bruttobewertungsverfahren mit 1.560 Mio. USD bewertet. Dies entspricht in etwa dem 12,2-fachen EBITDA, welches für die vergangenen zwölf Monate (bis September 2019) berichtet wurde. Dieser Betrag ist zum Abschluss der Transaktion zu zahlen, der voraussichtlich im 3. Quartal 2020 stattfindet.

„Diese Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg der Fokussierung auf Geschäfte mit überdurchschnittlichem Wachstum, höherer Profitabilität und stärkerer Cash-Generierung. Nach der erfolgreichen Veräußerung von Healthcare Packaging im Oktober 2019 ist die Vereinbarung über den Verkauf von Masterbatches ein wichtiger Schritt zur Umsetzung unserer im Jahr 2015 definierten Strategie der Konzentration auf die drei Kerngeschäftsbereiche Care Chemicals, Catalysis und Natural Resources,“ sagte dazu Executive Chairman Hariolf Kottmann. „Wie angekündigt, sind wir zuversichtlich, dass wir die verbleibende Veräußerung unseres Pigmentgeschäfts im Jahr 2020 durchführen werden, um bis 2021 die neue, fokussiertere und stärkere Clariant aufzubauen,“ fügte er hinzu.

Das Masterbatches-Geschäft von Clariant ist Anbieter von Farb- und Additivkonzentraten sowie Speziallösungen für Kunststoffe. Masterbatches von Clariant tragen dazu bei, die Marktattraktivität oder Endverbraucherleistung von Kunststoffprodukten, Verpackungen und Fasern zu erhöhen. Im Geschäftsjahr 2018 generierte das gesamte Masterbatches-Geschäft einen Umsatz von rund 1.181 Mrd. CHF.