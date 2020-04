Mit der Vermittlungsplattform „Logistik-hilft“ möchte das Fraunhofer IML dazu beitragen, die Wirtschaft – und insbesondere die systemrelevanten Logistikbereiche – in der Corona-Krise zu unterstützen indem Angebot und Nachfrage an logistischem Personal und logistischen Ressourcen kurzfristig und unkompliziert zusammengebracht werden. Die Plattform bietet die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen und somit Kapazitätsengpässe in systemrelevanten Bereichen zu vermeiden.

Wer kann sich einbringen und den Service nutzen:

Unternehmen mit freien Kapazitäten an logistischem Personal oder logistischen Ressourcen (Biete Unternehmen)

Privatpersonen die ihre verfügbaren Kapazitäten in logistischen Bereichen einbringen möchten (Biete Privatperson)

Unternehmen, die auf der Suche nach logistischem Personal oder logistischen Ressourcen sind (Suche Unternehmen)

Durch das Zusammenbringen von „Ich biete“ und „Ich suche“ entsteht eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und die Mitbürger. Ob Handelsbetriebe oder Logistikdienstleister, die an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, Gastronomen und Einzelhandel, die bisher keinen Lieferservice angeboten haben, Unternehmen die Ihre Produktion kurzfristig auf systemrelevante Produkte umstellen oder Unternehmen die alternativ Kurzarbeit umsetzen müssten sowie Privatpersonen mit freigewordenen Kapazitäten – Sie alle sind angesprochen die Plattform und den damit verbundenen Mehrwert für sich in Anspruch zu nehmen und auf diese Weise mitzuhelfen, die Versorgung der Gesellschaft aufrecht zu halten!

Eingabe von Angeboten und Gesuchen für logistisches Personal und logistische Ressourcen auf der kostenlosen Vermittlungsplattform www.logistik-hilft.de