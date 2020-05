In einem interaktiven Live-Webcast mit dem Covestro Vorstandsvorsitzenden Markus Steilemann am 26. Mai 2020 erläuterte das Unternehmen, welche Rollen Covestro und die chemische Industrie bei der Transformation zur Kreislaufwirtschaft einnehmen werden.

Covestro will die Kreislaufwirtschaft zum Modell für eine nachhaltige Welt machen. Dafür will der Werkstoffhersteller seine gesamte Produktion und Produktpalette sowie alle Bereiche langfristig komplett auf den Kreislaufgedanken ausrichten. Diese strategische Vision soll mit zahlreichen konkreten Maßnahmen und Projekten in den kommenden Jahren schrittweise verwirklicht werden. So will Covestro den Wandel zur Kreislaufwirtschaft vor allem in der Chemie- und Kunststoffindustrie beschleunigen und zum Ziel einer treibhausgasneutralen Wirtschaft beitragen.

Im Einzelnen hat das Unternehmen vor, seine Produktionsanlagen weltweit auf die Nutzung von alternativen Rohstoffen und erneuerbarer Energie umzustellen. Zudem wird in über 20 Projekten an neuen Wegen für mehr und besseres Recycling geforscht. Am Ende könnte Covestro nicht nur Produzent und Lösungsanbieter, sondern zusätzlich auch innovativer Recycler sein. Die Produkte sollen zunehmend auf späteres Recycling zugeschnitten und noch stärker auf die UN-Nachhaltigkeitsziele ausgerichtet werden. Ferner will Covestro mit Partnern in allen Bereichen des Wertschöpfungskreislaufs kooperieren, um im allseitigen Interesse neue geschäftliche Chancen zu nutzen.

„Die Kreislaufwirtschaft wird die Welt insgesamt in eine nachhaltige Zukunft führen. Sie muss zum globalen Leitprinzip werden, um Klimaneutralität zu erreichen und die schwindenden Ressourcen unseres Planeten zu schützen“, betonte Markus Steilemann während der Liveübertragung im Internet.

„Produzieren, konsumieren, wegwerfen – die Einmalnutzung führt in die Sackgasse, Wirtschaft und Gesellschaft müssen umdenken“, fügte der CEO hinzu. „Unsere Industrie und unser Unternehmen können und wollen diese Transformation unterstützen, zum Wohle unserer Kunden und aller anderen Stakeholder. Denn Kunststoffe sind praktisch überall im Einsatz und die Lösung für viele drängende Herausforderungen.

Helfen, diese zu meistern, ist das große Anliegen von Covestro, um die Welt lebenswerter zu machen.“

Covestro hat 2019 ein strategisches Programm aufgelegt, um in einem ganzheitlichen Ansatz Zirkularität in allen Unternehmensbereichen zu verankern. Es wird nun sukzessive umgesetzt und mit konkreten und messbaren Zielen unterlegt. Im Fokus stehen vier Themen:

- Alternative Rohstoffe: Biomasse, CO 2 sowie Altmaterialien und Abfall ersetzen fossile Rohstoffe wie Erdöl; Kohlenstoff wird im Kreis geführt.

- Innovatives Recycling: Energieeffiziente neue Technologien sorgen für vermehrtes und effektives Recycling von Altmaterialien und Abfall.

- Gemeinsame Lösungen: Um die Kreislaufwirtschaft voranzubringen, verfolgt Covestro die branchenübergreifende Zusammenarbeit.

- Erneuerbare Energien: Die Kreislaufwirtschaft ist nur dann wirklich nachhaltig, wenn auch Strom aus alternativen Quellen genutzt wird.

Covestro bietet bereits seit längerem innovative Produkte auf Grundlage alternativer Rohstoffe an. Dazu zählen biobasierte Komponenten für Auto- und Möbellacke sowie mit CO 2 hergestellte Werkstoffe, die etwa in Matratzen, Sportböden und Textilien eingesetzt werden. In der Forschung sieht Covestro großes Potential besonders im chemischen Recycling, der Rückverwandlung von Kunststoff in seine Moleküle und deren erneuter Nutzung.

Kunststoffabfall als nachhaltige Ressource

Ferner ist Covestro in zahlreichen Kooperationen aktiv, etwa um mithilfe der Blockchain-Technologie die Transparenz in den Lieferketten im Sinne der Kreislaufwirtschaft zu erhöhen. Im Rahmen der Alliance to End Plastic Waste, einem weltweit aktiven Firmennetz, arbeitet Covestro zudem darauf hin, dass künftig keine gebrauchten Kunststoffe mehr unkontrolliert entsorgt werden. „Kunststoff darf nicht länger in die Umwelt gelangen“, betonte Vorstandschef Steilemann. „Kunststoffe sind viel zu wertvoll zum Wegwerfen und müssen als nachhaltige Ressource begriffen und genutzt werden.“