Im Rahmen seiner Corporate-Venture-Capital-Aktivitäten investiert Covestro in das französische Tech-Start-up-Unternehmen Crime Science Technology (CST). Mit der Beteiligung stärkt Covestro sein Geschäft mit Spezialfolien für Ausweisdokumente und erhält Zugang zur Optical Variable Material (OVM)-Technologie für Polycarbonate und Polyurethane. Die innovative, von CST entwickelte Technologie ermöglicht neue Sicherheitsmerkmale und macht Identifikationsdokumente noch fälschungssicherer als bisher. CST wurde 2010 gegründet und verfügt über je einen Verwaltungs- und Laborstandort in Frankreich. Die Transaktion ist eines der ersten Projekte im Rahmen der neuen Covestro-Strategie zur Beteiligung an Start-ups. Über die Höhe der Investition wurde Stillschweigen vereinbart.

„Mit diesem Schritt stärken wir unsere Position als Innovationstreiber bei Spezialfolien für Ausweisdokumente“, sagt Thorsten Dreier, globaler Leiter des Spezialfoliengeschäfts bei Covestro. „Mit der neuen Partnerschaft und dem Vertrieb der Makrofol ID OVM-Folien schaffen wir einen neuen Sicherheitsgrad.“ Covestro verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Folien für Identifikationsdokumente.

Auch Cosimo Prete, Präsident und Gründer von CST, begrüßt die neue strategische Zusammenarbeit: „Wir schätzen Covestro als einen sehr innovativen Partner in der Entwicklung von Folienlösungen für die Herstellung von Identifikationsdokumenten, und freuen uns auf die Zusammenarbeit in diesem wachsenden Markt.“

Sicherheitsmerkmale für einfache Kontrollen

Um Dokumentenangriffe durch Fälschung, Manipulation und Identitätsdiebstahl zu verhindern, werden Ausweisdokumente wie Personalausweise oder Reisepässe mit verschiedenen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. In der routinemäßigen Ausweiskontrolle werden insbesondere sichtbare und haptische Elemente der Stufe 1 zunehmend wichtiger, denn sie lassen sich schnell und ohne zusätzliche technische Ausstattung prüfen.

Beide Unternehmen arbeiten bereits seit 2016 auf diesem Gebiet zusammen. Im vergangenen Jahr führte Covestro seine transparente Makrofol ID OVM-Folie in der Industrie ein.

Die Materialtechnologie erzeugt einen ganz neuen Farbwechseleffekt, der ein starkes Sicherheitsmerkmal der Stufe 1 darstellt. Die neue Folie kann ohne weitere Anpassungen in bestehende Herstellprozesse integriert werden.