David Muse ist seit Juni 2020 neuer Geschäftsführer von Elemica. Muse bringt Erfahrungen aus Führungspositionen bei global agierenden Unternehmen in die Elemica Führungsetage ein. Zuvor war er als President und CEO von Enviance tätig. Im Fokus seiner bisherigen Tätigkeiten standen die Bereiche Unternehmenssoftware und transformatives Wachstum.

Für Elemica treibt David Muse als Experte ab sofort die Entwicklung innovativer Softwarelösungen für führende Unternehmen weltweit voran. Muse wird das operative Geschäft begleiten und ist Teil des Vorstands. Er übernimmt damit den Aufgabenbereich des bisherigen CEO Rich Katz. Neben seiner Arbeit für Enviance – einem der führenden Anbieter von Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitssoftware – war David Muse außerdem COO von P2 Energy Solutions, einem unabhängigen Anbieter von Software- und Datenlösungen für die vorgelagerte Öl- und Gasindustrie.

Als Senior Advisor im Software- und Technologiesektor arbeitete Muse für mehrere der weltweit führenden Private-Equity-Firmen. Zu Beginn seiner Karriere sammelte er Erfahrungen im Bereich der industriellen Automatisierung und Software und hatte Führungspositionen bei Honeywell und Aspen Technology inne. Zusätzlich zu seinen beruflichen Pflichten war Muse als außerordentliches Fakultätsmitglied an der Texas A&M University tätig. Er erhielt seinen MBA von der McCombs School of Business der University of Texas in Austin und hat einen Bachelor of Science, Industrial Distribution, an der Texas A&M University abgeschlossen.