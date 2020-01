Der Verwaltungsrat von DOMO Chemicals hat Yves Bonte als Nachfolger des derzeitigen CEO Alex Segers im Februar 2020 bestimmt. Segers hat die CEO-Position bei DOMO seit 1994 inne und wird weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Umwandlung von Solvays europäischem Hochleistungspolyamidgeschäft und DOMO in ein Unternehmen spielen. Der Abschluss der Übernahme des europäischen Performance-Polyamid-Geschäfts von Solvay durch DOMO wird für den 31. Januar erwartet.

Alex Segers kommentierte: „Ich fühle mich privilegiert, dass ich die Gelegenheit hatte, in den vergangenen 26 Jahren mit dem DOMO-Team zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen macht nun den nächsten Schritt. Wir werden sehr bald das europäische Performance-Polyamid-Geschäft von Solvay integrieren. Mit Yves haben wir die ideale Person gefunden, an die wir den Staffelstab weitergeben können. Wir freuen uns auf einen nahtlosen Übergang".

Gregory De Clerck, Geschäftsführer der Domo Investment Group und Mitglied des Vorstands von DOMO Chemicals, kommentierte: „Ich möchte Alex persönlich für seine Führung bei der erfolgreichen Entwicklung und Umwandlung von DOMO von einem vorgelagerten Nylon 6-Spezialisten zu einem voll integrierten Unternehmen für technische Materialien danken, das innovative und nachhaltige Lösungen für die Polyamidindustrie entwickelt. Wir freuen uns, Yves Bonte als neuen CEO und Vorsitzenden von DOMO Chemicals willkommen zu heißen. Wir glauben, dass er die ideale Person ist, um das nächste Kapitel des Wachstums- und Transformationsprozesses des Unternehmens zu leiten. Alex wird weiterhin wesentlich zum Erfolg beitragen".

Yves Bonte kommt von Yara zu DOMO, wo er seit Januar 2010 als Executive Vice President Industrial, der kürzlich zum New Business ernannt wurde, tätig war und für ein Unternehmen verantwortlich war, das ca. 20% des Gesamtumsatzes von Yara in Höhe von 12,9 Mrd. USD erwirtschaftete. Vor seiner Tätigkeit bei Yara hatte er eine Reihe von Führungspositionen in den Bereichen Wirtschaft, Handel und Betrieb bei Lyondell Basel und Exxon Chemicals inne. Seit 2018 ist Bonte als Vorstandsmitglied von DOMO tätig.

„Ich habe eine echte Leidenschaft für Innovation und Nachhaltigkeit, und ich freue mich, als nächster CEO der DOMO zu wirken", sagte Yves Bonte.

„Das Unternehmen hat sich als führendes Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Polyamide etabliert, basierend auf seinem starken technologieorientierten Produktportfolio mit einer soliden Grundlage, auf der es weiter aufbauen kann. Ich glaube, dass DOMO einzigartig positioniert ist, um die Herstellungsprozesse seiner Kunden auf kosteneffiziente und nachhaltige Weise zu unterstützen. Die kürzlich angekündigte langfristige Strategie und die geplanten Investitionen werden DOMO in die Lage versetzen, neue Wachstums- und Erfolgsniveaus zu erreichen".