Dupont Sustainable Solutions (DSS) gab heute den Erwerb der Vermögenswerte des international tätigen Beratungsunternehmens Lodestone Partners bekannt. Das Beratungshaus ist für seine Arbeit mit Unternehmen in der Rohstoffindustrie und insbesondere an deren nachhaltigen Verbesserung ihrer Betriebsleistung bekannt. Der Kauf, der am 29. Februar in Wirkung trat, erweitert die Kenntnisse und Fähigkeiten von DSS im Bereich „Operational Excellence“, vor allem in der Rohstoff- und Bergbauindustrie.

„Durch die Verbindung des hoch angesehenen Fachwissens von Lodestone im Bereich der Betriebsverbesserung mit den Risikomanagement-Fähigkeiten von DSS sind wir in der Lage, integrierte betriebliche Fähigkeiten im Bereich Transformation zu bieten, wie sie es derzeit auf dem Markt nicht gibt", sagt Davide Vassallo, Chief Executive Officer von Dupont Sustainable Solutions. „Diese Übernahme bedeutet eine erhebliche Erweiterung der Möglichkeiten, die DSS zur Verfügung stehen, wenn es darum geht, unsere Kunden beim Schutz ihrer Mitarbeiter und bei der Verbesserung der Betriebsabläufe zu unterstützen. Diese Akquisition ist gleichzeitig ein bedeutender Schritt und Teil unserer Strategie, das Wachstum in bestimmten Regionen und Branchen zu beschleunigen, seit wir im September ein unabhängiges Unternehmen geworden sind.“

„Weltweit wird DSS wird für die Unterstützung, die das Unternehmen Kunden beim Schutz ihrer Mitarbeiter und im Bereich Risikomanagement bietet, als Marktführer angesehen. Die Beratungsfirma verfügt über unglaublich starke Fähigkeiten in den Bereichen Betriebsrisikomanagement, Entwicklung von Leistungspotenzialen, Datenanalyse und der Integration digitaler Technologien. Wir freuen uns sehr darauf, mit DSS zusammenzuarbeiten und dass wir das Dienstleistungsportfolio mit einem starken Angebot an Operational Excellence Leistungen erweitern können", meint Robin Schleich, ehemaliger Direktor von Lodestone Partners.

Lodestone Partners hat seinen Sitz in Toronto, Kanada und ist für Kunden weltweit tätig, unter anderem in Kanada, den USA, Australien, Südafrika und Saudi-Arabien.

Zu den Kunden gehören viele der weltweit größten Rohstoffunternehmen sowie rohstoffspezifische mittelständische Bergbauunternehmen. Robin Schleich, vormals Direktor von Lodestone Partners, tritt nun die neue Rolle des Director for Operational Excellence bei DSS an. Mit dem Zuwachs der erfahrenen betrieblichen Berater von Lodestone Partners verfügt DSS mittlerweile über mehr als 900 Berater in 40 Niederlassungen weltweit.