Der Messeveranstalter Easyfairs hat die Stuttgarter untitled exhibitions GmbH übernommen und verstärkt mit deren regionalen Industriefachmessen all about automation sein Messeportfolio in der DACH-Region. Nach dem Erwerb der FMB-Zuliefermessen für Maschinenbau in Bad Salzuflen und Augsburg im Februar war dies der zweite Zukauf im Jahr 2019 in Deutschland. „Mit unseren Zukäufen nutzen wir künftig die vielen Synergien hinsichtlich Content, Besucher- und Ausstellerzielgruppen. Die all about automation Fachmessen passen mit ihrem regionalen Konzept wunderbar zu unserem Portfolio, weil sie wie die FMB und die Automation & Electronics Schweiz einen klaren Fokus setzen und unterschiedliche regionale Märkte bedienen“, betont Roland Brand, Geschäftsführer Easyfairs DACH. untitled exhibitions hat die regionalen all about automation Fachmessen im Jahr 2014 etabliert. 2019 konnten die Messen in Hamburg, Essen, Leipzig und Friedrichshafen zusammen über 600 Aussteller verzeichnen. Tanja Waglöhner bleibt auch unter dem Dach von Easyfairs Geschäftsführerin des Stuttgarter Unternehmens.