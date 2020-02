Mathias Schinzel hat bei Emerson am 1. Januar 2020 als Vice President und Geschäftsführer für die DACH-Region und Deutschland die Verantwortung übernommen. Schwerpunkte seiner Arbeit werden sein, die Digitalisierung in der Industrie mitzugestalten, mit Emersons Portfolio auch in einem schwierigen Marktumfeld Wachstum zu generieren und dazu auch die jüngsten Akquisitionen erfolgreich zu integrieren.

Emerson ist mit mehr als 20 integrierten Firmen Lieferant von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen, um prozessbasierte Verfahren zu messen, zu analysieren, zu regeln, zu automatisieren und letztendlich zu optimieren. 2016 wurden die Geschäftsbereiche mit „Automation Solutions“ und „Commercial & Residential Solutions“ neu aufgestellt.

Der Geschäftsbereich Emerson Automation Solutions unterstützt Unternehmen in der Prozess-, Hybrid- und Diskretfertigung dabei, Produktivität zu maximieren, das Personal und die Umwelt zu schützen und gleichzeitig ihre Energie- und Betriebskosten zu optimieren.

Der deutschsprachige Raum ist für Emerson ein bedeutender Markt. Der Geschäftsbereich Automation Solutions ist hier mit zwanzig eigenen Standorten und mehr als 2.000 Mitarbeitern vertreten. Um den starken Auftritt von Emerson im deutschsprachigen Raum weiter zu fördern, hat man beschlossen, die bisher zu verschiedenen Regionen gehörenden Länder Deutschland, Österreich und Schweiz in eine eigene DACH-Vertriebsregion zusammenzufassen.

Kurz-Vita Mathias Schinzel

Mathias Schinzel ist Diplom-Betriebswirt und begann seine Karriere bei der Heraeus Holding in Hanau, ehe er 1997 bei Emerson in der Sparte Prozesstechnik anheuerte. Dort hatte er seither verschiedene Führungspositionen in USA, Asien und Europa inne und war vor allem in den Bereichen der Mess- und Regeltechnik eingesetzt. Zuletzt hatte er die kaufmännische Verantwortung für Emersons bis dahin größte Akquisition, Valves & Controls.