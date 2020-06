Die EU-Kommission hat dem Verkauf der Arzneisparte für Haus- und Nutztiere von Bayer an den US-Konzern Elanco unter Auflagen zugestimmt. Einige Markenprodukte sollen allerdings an Konkurrenzunternehmen abgegeben werden. Im August 2019 hatte Bayer angekündigt, die Arzneimittelsparte für 7,6 Mrd. USD an Elanco verkaufen zu wollen.