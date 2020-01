Nach einer Investition in zweistelliger Millionenhöhe und weniger als 18 Monaten Bauzeit hat Evonik seine neue Mehrzweck-Produktionsanlage für Silikone und silanterminierte Polymere in Geesthacht offiziell eröffnet. Am 10. Januar fand auf dem Evonik-Gelände die feierliche Eröffnung statt, zu der örtliche Behördenvertreter, darunter der Bürgermeister von Geesthacht, die Baupartner von Evonik sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekommen waren.

Die neue Anlage liegt 30 km von Hamburg entfernt und wurde termingerecht und im geplanten Kostenrahmen fertig gestellt. Die Inbetriebnahme des neuen Tanklagers in der Anlage war bereits im Dezember begonnen worden, in den nächsten Monaten soll die Produktion schrittweise hochgefahren werden. „Ich freue mich sehr, unsere neue Anlage einzuweihen und damit die lange Produktionsgeschichte dieses Standorts weiterzuführen“, sagte Xiaolan Wang, Leiterin des Geschäftsgebietes Interface & Performance von Evonik. „Die erhöhten Produktionskapazitäten helfen uns, unseren Schwerpunkt auf Silikon- und Spezialchemie-Produkten auszubauen, während wir gleichzeitig unseren Kunden eine schnellere und zuverlässigere Lieferung der von ihnen benötigten Produkte gewährleisten können.“

Die Chemie-Produktion am Standort Geesthacht ist nun seit fast 35 Jahren ununterbrochen zur Herstellung von hochwertigen Komponenten und Rohstoffen für Kleb- und Dichtstoffe, Form- und Gießmassen und anderen Produkten etabliert.

Ein neues Tanklager musste auf dem Gelände des bestehenden Werkes errichtet und bei laufender Produktion in Betrieb genommen werden. Die zusätzlichen Kapazitäten sind für Silikon- und Nanotechnologie-Produkte bestimmt, z. B. für additionsvernetzende Silikone und silanterminierte Polymere, die als Bindemittel für Kleber und Dichtmittel in Parkettklebern, als Klebstoffe für die Wundversorgung und andere medizinische Anwendungen oder in der Elektronik wie z. B. als Vergussmaterial für die E-Mobilität eingesetzt werden.

„Der weitere Vorteil von mehr Raum und Flexibilität in unserem Produktionsplan ist, dass wir schnell auf eine sich ändernde Marktnachfrage reagieren und auch neue Produkte entwickeln können“, so Sabine Giessler-Blank, Leiterin des Produktbereichs Polymer & Construction Specialties.

„Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir Innovationen bereitstellen und Produkte zur Verbesserung von Eigenschaften liefern, z. B. SMPs für Dachabdichtungen, oder Produkte, die die steigende Nachfrage nach stabilen, aber leichten Faserverbundanwendungen im Automobil- und Flugzeugbau bedienen.“

Es wurden jedoch nicht nur die Kapazitäten erhöht, sondern auch eine neue Tankwagenabfüllanlage im Werk errichtet. Durch Vereinfachung des Liefer- und Lagerprozesses für Kunden hofft Evonik, die Effizienz auch dieses Prozesses zu erhöhen.