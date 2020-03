Meg Lassarat tritt als Nachfolgerin von Wolfgang Homey ihre Tätigkeit als Chief Financial Officer (CFO) bei Exyte an.

Wolfgang Homey beendete Ende Februar seine Tätigkeit als Chief Financial Officer (CFO) bei Exyte. Ihm folgt Meg Lassarat nach. Der Aufsichtsrat hat Lassarat mit Wirkung zum 1. März 2020 in ihre neue Funktion berufen.

Meg Lassarat übernahm unmittelbar nach ihrem Accounting-Studium an der Texas A&M University Führungsrollen in international tätigen Unternehmen. Sie begann ihre Karriere zunächst im Consulting und setzte diese in Unternehmen in den Bereichen Engineering und Anlagenbau, darunter eine Reihe börsengelisteter Unternehmen, fort. Zuletzt war Meg Lassarat CFO von Louis Berger mit Sitz in Morristown, New Jersey. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen in Nordamerika, Europa, Asien und im Mittleren Osten.

Aufsichtsratsvorsitzender Georg Stumpf: „Wir freuen uns, mit Meg Lassarat eine anerkannte Persönlichkeit mit weitreichenden Erfahrungen nicht nur in unserer Industrie, sondern auch in börsengelisteten Unternehmen für Exyte gewonnen zu haben. Wir sind davon überzeugt, dass Meg in hohem Maße zum weiteren Erfolg unseres Unternehmens beitragen wird.“

Beat Fellmann, der Ende 2019 zu Exyte gekommen war, ist aus persönlichen Gründen zum 29. Februar 2020 ausgeschieden. Aufsichtsratschef Stumpf: „Wir bedanken uns bei Herrn Fellmann für seine Unterstützung in den letzten Monaten und wünschen ihm alles Gute auf seinem weiteren beruflichen Weg.“