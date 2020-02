Seit dem 1. Februar dieses Jahres ist Roland Geiselhart neuer Director der Business Unit Print + Packaging bei Follmann. In dieser Position verantwortet der 59-jährige gelernte Buchdrucker und Drucktechniker vor allem die nationale und internationale Weiterentwicklung der wasserbasierten Flexo- und Tiefdruckfarben für die Anwendungsbereiche Tissue, flexible Verpackungen (Paper + Board, Aluminium + Foil) sowie Geschenkpapier.

Roland Geiselhart verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Vertriebserfahrung in verschiedenen Positionen in der Druckfarbenindustrie, unter anderem bei Hostmann-Steinberg und Actega Colorchemie. Zuletzt war er bei der Flint Group als Regional Sales Director für den Vertrieb in den Regionen DACH und Benelux im Geschäftsbereich Paper + Board verantwortlich.

„Ich freue mich, meine Erfahrungen im Bereich Druckfarben in einem Familienunternehmen einbringen zu können, das großen Wert auf Nachhaltigkeit legt“, so Roland Geiselhart. „Zusammen mit meinem engagierten Team möchte ich unsere umweltverträglichen wasserbasierten Druckfarben noch weiter voranbringen.“ Auch Geschäftsführer Jörg Seubert freut sich auf die Zusammenarbeit: „Roland Geiselhart bringt nicht nur langjährige internationale Führungserfahrung mit, sondern auch eine hervorragende fachliche Expertise und daher ist er die ideale Besetzung für diese Position.“