Alexander Jungheim ist seit dem 1. April 2020 Senior Director Letting bei Four Parx. © Four Parx GmbH

Der auf Gewerbeflächen spezialisierte Projektentwickler Four Parx baut seine Aktivitäten in Deutschland weiter aus. Der Entwickler sieht derzeit keine Einschränkungen durch die Corona-Krise. Aktuell verfügt das Unternehmen an sechs Standorten in Deutschland über einen in Entwicklung befindlichen Bestand von rund 260.000 m² Gewerbe- und Logistikfläche. Diese teilt sich auf in die Standorte Hamburg (123.000 m²), Dahlewitz (15.000 m²), Mainz (24.000 m²), Weiterstadt (7.000 m²), Groß-Gerau (1.100 m²) und München (93.000 m²). Die Flächen eignen sich u.a. auch für Nutzer aus den Bereichen Pharma, Logistik und Light Industrial. Ihnen stehen je nach Standort flexibel teilbare Flächen ab 400 bis 35.000 m² zur Anmietung offen.

„Trotz der gegenwärtigen Corona-Krise blicken wir bei Four Parx auf ein erfolgreiches erstes Quartal 2020 zurück und sind gleichfalls zuversichtlich was die Entwicklung der laufenden Projekte betrifft“, sagt Francisco J. Bähr, Geschäftsführender Gesellschafter bei Four Parx. Er rechne mit einer anhaltend hohen Nachfrage nach modernen Gewerbeflächen, die gerade an logistischen Top-Standorten entwickelt werden: „Die Fertigstellungen sind überwiegend für 2021 geplant. Gerade als Folge der jetzigen Marktveränderung durch die Coronakrise werden Gewerbe- und Logistikflächen in der Nähe der Ballungszentren an Bedeutung gewinnen. Die Flächen werden also weiterhin gebraucht.“ Auch der Betrieb auf den Baustellen laufe derzeit weitgehend planmäßig.

Aufgrund des stark gewachsenen Geschäfts hat das Unternehmen seine Vertriebsmannschaft verstärkt. Alexander Jungheim ( 44) ist seit dem 1.4.2020 in der Funktion als Senior Director Letting gemeinsam mit André Otto für die Erarbeitung und Umsetzung der Vermietungsstrategien sowie die Akquisition von Neukunden zuständig.