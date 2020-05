H+E hat zwei Großaufträge zur Lieferung von Prozesswasseraufbereitungsanlagen als Teil von zwei Multi-Milliarden-Euro-Industrieparks in Russland erhalten.

Der Auftraggeber ist ein weltweit führendes Industrieunternehmen. Er liefert Anlagen für zwei verschiedene Industrieanlagen in Russland als EPC (Engineering, Procurement and Construction) einschließlich Standortservice.

Eine zuverlässige und effiziente Prozesswasseraufbereitung ist für den erfolgreichen Betrieb der Produktionsprozesse des Kunden unerlässlich. H+E erhielt diese Aufträge aufgrund ihres ausgewiesenen Know-hows in der Wasseraufbereitung, ihrer zahlreichen abgeschlossenen Projekte in Russland und ihrer russischen Tochtergesellschaft H+E TAT.

Ein weiterer ausschlaggebender Gesichtspunkt war die große Erfahrung von H+E in der chemischen Industrie. H+E ist seit über 120 Jahren ein führender Anbieter von Abwasserbehandlungssystemen für die Prozessindustrie. Mit mehr als 30.000 installierten Anlagen weltweit verbindet das Unternehmen diese branchenführende Erfahrung mit innovativen Technologien, wie z. B. der chemisch-physikalisch-mechanischen Vorbehandlung, die für die spezifischen Anforderungen dieser Industrie entwickelt wurden.

Beide Wasseraufbereitungsanlagen umfassen drei Hauptaufbereitungsstufen – eine primäre Wasseraufbereitung, eine Demineralisierungsanlage und eine Kondensatreinigungsanlage. Die kompletten Prozesswasseraufbereitungsanlagen umfassen modernste Elemente wie Inline-Koagulation, Multimedia-Filtration, Chlorung, Umkehrosmose, Mischbett-Ionenaustauscher, Aktivkohlefiltration und Neutralisation.