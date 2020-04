Ineos und Plastic Energy haben heute ihre Zusammenarbeit beim Bau einer neuen Anlage zur Umwandlung von Kunststoffabfällen in Rohmaterial zur Herstellung von neuem Kunststoff angekündigt. Die neue Anlage soll bis Ende 2023 die Produktion aufgenommen haben.

Die moderne Recyclingtechnologie wandelt Kunststoffabfälle in Moleküle um. Das daraus resultierende Material wird dann in Krackern verwendet, um traditionelle erdölbasierte Rohstoffe zu ersetzen.

Erste Versuche von Plastic Energy dazu sind gelaufen. Der neue Rohstoff wurde im Ineos-Kracker in Köln bereits erfolgreich in neues Polymer umgewandelt. Die aus diesem Versuch resultierenden Kunststoffe werden nun von ausgewählten Kunden und Markenherstellern verwendet, um die Verfahrensvorteile zu beweisen.

Die patentierte Technologie namens Thermal Anaerobic Conversion wandelt bisher nicht wiederverwertbaren Kunststoffabfall in Tacoil um. Dieses neue recycelte Rohmaterial könnte an vielen Ineos-Standorten zur Herstellung von Kunststoff und in weiterer Folge für medizinische Anwendungen, Lebensmittelverpackungen, leichte Autoteile sowie Wasserrohre verwendet werden.

Fortschrittliches Recycling ermöglicht es, ein Kunststoffprodukt mit denselben Spezifikationen wie Neuware herzustellen. Es entfernt alle Verunreinigungen, so dass die daraus resultierenden Polymere für Lebensmittel- und Medizinverpackungen eingesetzt werden können, deren Sicherheitsstandards ein Höchstmaß an Produktreinheit erfordern.

Rob Ingram, CEO von Ineos Olefins & Polymers Europe: „Für die Nachhaltigkeitsstrategie von Ineos ist dies ein weiterer wichtiger Meilenstein. Die Umwandlung von Kunststoffabfällen in neuen Kunststoff ist die ultimative Definition von Recycling und schafft eine echte Kreislaufwirtschaft. Damit unterstützten wir unsere Kunden bei der Erfüllung ihrer Zusagen und Verpflichtungen zum Recycling.“

Carlos Monreal, Gründer und CEO von Plastic Energy: „Wir arbeiten gemeinsam daran, diese neue Lösung in den Markt zu bringen und geben eine Antwort auf die wachsende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Recyclingkunststoffen.

Zudem reagieren wir auf die zunehmende Notwendigkeit, Recyclingraten zu erhöhen und bewegen uns in eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe.“