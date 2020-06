Andreas Brockmeyer (60) wird zum 1. Juli 2020 neuer Geschäftsführer von Infraserv Logistics. Er lenkt künftig gemeinsam mit seinem Geschäftsführungskollegen Klaus Alberti (58) die Geschicke des Logistikunternehmens und löst Thomas Schmidt (61) ab, der Brockmeyers bisherige Position als Geschäftsführer der Infrasite Griesheim übernimmt und als Leiter Projektsteuerung mit einer zusätzlichen Führungsaufgabe bei Infraserv Höchst betraut wird.

Andreas Brockmeyer hatte bereits verschiedenste Führungspositionen in der Infraserv Höchst-Gruppe inne. Der Physiker startete seine berufliche Laufbahn bei der Hoechst, wurde nach der Gründung von Infraserv Höchst stellvertretender Leiter Marketing & Vertrieb und baute das Standortmarketing auf, das wesentlich an der erfolgreichen Entwicklung des Industrieparks Höchst beteiligt war. Von 2007 bis 2011 verantwortete der 60-Jährige Marketing und Vertrieb bei der Provadis, ehe er die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft Technion übernahm und 2014 Geschäftsführer von Infrasite Griesheim wurde.

Neben der Geschäftsführung der Infrasite Griesheim wird Thomas Schmidt künftig als Leiter Projektsteuerung verschiedene übergeordnete Projekte vorantreiben und direkt an die Geschäftsführung von Infraserv Höchst berichten.

Job-Rotation hatte es an der Spitze von Infraserv Logistics bereits vor zweieinhalb Jahren gegeben, als Klaus Alberti in die Geschäftsführung des Unternehmens berufen wurde und im Gegenzug die Leitung der Zentralfunktion „Unternehmensentwicklung & Kommunikation“ an den bisherigen ISL-Geschäftsführer Jochen Schmidt übergeben hatte.