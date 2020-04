Die International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) hat Jean Francois Duliere zum Regulatory Advisor für Europa bestellt. Er übernahm die Rolle zum 1. April 2020.

Duliere, der in Industrieller Pharmazie promovierte, hat über 20 Jahre Erfahrungen in der Pharmaherstellung. Während der letzten 20 Jahre war er als interner Senior Consultant bei der Firma Technip Life Sciences tätig.

Seit er 2002 Mitglied der ISPE wurde, hat Duliere in zahlreichen Ausschüssen mitgewirkt. Derzeit ist er der Vorsitzende der ISPE France und des Ausschusses für die Harmonisierung der regulatorischen Qualität für Europa-Naher Osten-Afrika.

Tim Howard, President und CEO der ISPE, sagte: „Jean Francois besitzt reichhaltiges Know how und Kenntnisse hinsichtlich kritischer und anspruchsvoller Bereiche der Pharmaherstellung, die auch für die industrielle Bewältigung der gegenwärtigen Corona Krise von Nutzen sind. Seine Aufnahme in das Europateam wird die ISPE Aktivitäten weiter verstärken, die pharmazeutische Industrie bei der Interpretation und der Kommentierung neuer Regularien zu unterstützen. Daraus können Problemlösungen abgeleitet werden, die Harmonisierung von Regularien vorangetrieben werden sowie die Erwartungen der behördlichen Aufsicht sachgerecht erfüllt werden.”