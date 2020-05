Jean-Luc Herbeaux wurde mit Wirkung vom 1. Mai 2020 zum Chief Operating Officer (COO) von Hovione ernannt. Herbeaux hatte in den letzten 20 Jahren mehrere Führungspositionen bei Evonik inne, zuletzt als Leiter des Health Care-Geschäfts. Der gebürtige Franzose studierte an der Université de Technologie de Compiègne in Frankreich und an der University of Houston, Texas/USA Ingenieurwissenschaften und promovierte in Philosophie. Als Mitglied des Führungsteams unter CEO Guy Villax soll er die Wachstumspläne des portugiesischen Pharma-CDMOs beschleunigen.