Krahn Chemie hat die Mehrheit an Interactive mit Sitz in Athen, Griechenland, erworben. Durch diese strategische Akquisition baut die Gruppe ihre Präsenz nicht nur in Europa, sondern auch auf dem israelischen Markt weiter aus.

Interactive wurde 1990 gegründet und spezialisiert sich auf den Vertrieb von Schmierstoffzusätzen und wissenschaftlichen Instrumenten für F&E- sowie QC-Labore in der Öl-, Pharma- und Chemieindustrie auf dem israelischen, griechischen und zyprischen Markt. Dabei vertritt das Unternehmen renommierte internationale Hersteller.

„Wir freuen uns sehr über diese Akquisition, die uns Zugang zu Regionen verschafft, in denen wir bisher noch nicht aktiv waren. Bezogen auf Israel werden wir damit zusätzlich das Wachstum der Krahn-Gruppe außerhalb Europas stärken. Interactive ist ein technisch orientierter, etablierter Distributor mit profunden Marktkenntnissen. Diese Eigenschaften machen das Unternehmen zum idealen Partner, um unsere bestehenden Geschäftsbereiche um neue Regionen zu erweitern", erläutert Rolf Kuropka, Geschäftsführer der Chemie-Gruppe und künftiger Vorsitzender von Interactive.

Yannis Protopapas, Gründer, Miteigentümer und Geschäftsführer des griechischen Unternehmens, erklärt: „Die neue Zugehörigkeit zur Krahn-Gruppe bietet uns eine starke und solide Basis für unsere zukünftige Geschäftsentwicklung. Wir freuen uns sehr darüber, jetzt Teil einer Gruppe zu sein, die ebenso fest davon überzeugt ist, dass umfassende lokale Marktkenntnisse und partnerschaftliche Beziehungen von entscheidender Bedeutung sind, um einen Mehrwert für unsere Kunden und Lieferanten zu schaffen. Darüber hinaus werden der Zugang zu einem umfangreichen und qualitativ hochwertigen Produktsortiment, technischen Dienstleistungen sowie interner Laborunterstützung unser zukünftiges Wachstum beschleunigen."