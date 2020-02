Die Nachfrage nach wasserlöslichen PVOH-Folien, etwa für Dosierpods von Waschmitteln sowie als Einzeldosisverpackung von Kosmetik, Pharma- und Pflegeprodukten, steigt weltweit. Kuraray, Spezialchemie-Hersteller mit Sitz in Tokio, bietet mit seinem Tochterunternehmen Monosol einzigartige PVOH-Materialien, die biologisch abbaubar sind und sich komplett in Wasser auflösen. Die Folien können konventionelle Kunststoffe in vielen Bereichen nachhaltig ersetzen und dazu beitragen, Verpackungsmüll zu vermeiden. Nun investieren die Japaner 5 Mrd. JPY (rund 42 Mio. EUR) in den Bau eines neuen Produktionsstandorts im polnischen Zimna Wódka. Mit dem ersten Monosol-Werk in Europa will man die globale Lieferkette ausbauen und den wachsenden europäischen Markt stärker fokussieren. Der Produktionsstart des neuen Werks ist für Mitte 2022 geplant.

Die wasserlöslichen Dosiersysteme finden sich bereits in der Wasch- und Reinigungsmittelindustrie weltweit: Führende Konsumgüterunternehmen nutzen die Folien für Waschmittel- und Geschirrspülmittelpods, die sich bei Wasserkontakt auflösen. Kuraray stellt sich mit der neuen Produktionsstätte in Zimna Wódka nun auf eine steigende Nachfrage nach den innovativen PVOH-Folien ein. Gleichzeitig rückt das Unternehmen mit der Investition den wichtigen europäischen Wachstumsmarkt noch stärker in den Fokus. Bisher produzierte die US-amerikanische Tochterfirma die wasserlöslichen PVOH-Folien hauptsächlich im Mittleren Westen der USA. Neben der Präsenz in Europa wird das neue Werk in Zimna Wódka auch die globalen Lieferketten ergänzen und ausbauen. So bedient Kuraray Kunden weltweit in Zukunft noch flexibler und schneller.

Wasserlösliche Folie: Gut verpackt, kein Verpackungsmüll

Neben dem Einsatz in der Wasch- und Spülmittelindustrie bieten die PVOH-Folien zahlreiche weitere Anwendungsmöglichkeiten etwa im Bereich Körperpflege. Ihr hervorragendes Nachhaltigkeitsprofil machen die Materialien zum idealen Ersatz für eine Vielzahl von Einweg-Kunststoffverpackungen für kosmetische Anwendungen wie Shampoos, Conditioner und Seifen. Nach Wasserkontakt lösen sich die Folien komplett auf, ohne dass Verpackungsmüll zurückbleibt. Mit dem neuen europäischen Werk fokussiert sich das Unternehmen zudem noch stärker auf die Entwicklung neuer Produkte, die auf individuelle Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind – für Einsätze mit hohen spezifischen Anforderungen.

Nachhaltiges Wachstum als Unternehmensvision

Die Investition in das neue europäische Monosol-Werk ist Teil der langfristigen Unternehmensvision, die sich Kuraray für seinen 100.

Geburtstag im Jahr 2026 gesetzt hat. Für ein nachhaltiges Wachstum will das Unternehmen seine Technologien mit neuen Forschungsansätzen erweitern. Und mit dem Dreijahresplan „Proud 2020“ für die Geschäftsjahre 2018 bis 2020 legt man die Basis für wachstumsorientierte Investitionen in der Zukunft.