Marcel Beermann (47) wird zum 1. Juni 2020 die Leitung des Konzernbereichs Beschaffung und Logistik beim Spezialchemie-Konzern Lanxess übernehmen. Er folgt damit auf Frederique van Baarle (48), die zum gleichen Zeitpunkt Leiterin des Geschäftsbereichs High Performance Materials wird. Beermann leitet im Unternehmen derzeit Marketing und Vertrieb für Hochleistungskunststoffe in der Region Europa, Naher Osten und Afrika.

„Marcel Beermann konnte in den vergangenen eineinhalb Jahren sein profundes Verständnis für die Märkte und Akteure der chemischen Industrie in einer leitenden Position unseres operativen Geschäfts weiter vertiefen. Er hat hier wie in den zehn Jahren als Leiter des Konzernbereichs Mergers & Acquisitions exzellente Arbeit geleistet. Ich freue mich sehr, dass er sein gebündeltes Wissen nun in unsere weltweite Einkaufsabwicklung und Logistik einbringen kann und wünsche ihm für die Leitung des Konzernbereichs viel Erfolg“, sagte Vorstandsmitglied Hubert Fink.

Marcel Beermann war nach dem Studium der Betriebswirtschaft Mitglied des Corporate Finance Teams von Dresdner Kleinwort Wasserstein (Dresdner Bank) und beriet in dieser Funktion internationale Klienten bei Unternehmenstransaktionen. 2005 kam er zu Lanxess. Er startete im Geschäftsbereich Mergers & Acquisitions, den er ab 2008 über zehn Jahre lang leitete. Ende 2018 wechselte Beermann als Leiter des Bereichs EMEA Marketing & Sales Engineering Plastics in den Geschäftsbereich High Performance Materials.