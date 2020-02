Das Coronavirus fordert in China weiterhin täglich neue Todesopfer. Zur Bekämpfung der Epidemie hat der Spezialchemie-Konzern Lanxess 1t seines hochwirksamen Desinfektionsmittels Rely+On Virkon an Krankenhäuser in Wuhan und zwei umliegende Städte gespendet. Das pulverförmige Produkt wird in Wasser gelöst und reicht in dieser Menge für 100.000 l Desinfektionslösung. Die Spende wurde bereits in der ersten Februarwoche aus der Produktionsanlage im englischen Sudbury verschickt und ist gestern, am 16. Februar, in den Krankenhäusern angekommen.

„Lanxess fühlt sich den Menschen in China sehr verbunden, nicht zuletzt aufgrund unserer 1.200 Mitarbeiter und acht Produktionsstätten im Land“, so Michael Schäfer, Leiter des Geschäftsbereichs Material Protection Products, in dem Rely+On Virkon hergestellt wird. „Mit unserem Desinfektionsmittel können wir effektiv helfen, die Epidemie einzudämmen.“

Unabhängige Tests haben gezeigt, dass Rely+On Virkon ein eng verwandtes Surrogat des derzeit grassierenden Coronavirus-Stammes abtötet. Daraus lässt sich ableiten, dass das Produkt auch gegen das neue Coronavirus COVID-19 wirkt.

Das Mittel wird zur Anwendung verdünnt und auf feste Oberflächen und Geräte gesprüht. So kann es bei Desinfektionsmaßnahmen an öffentlichen Orten wie Krankenhäusern, aber auch Bahnhöfen, Flughäfen, Einkaufszentren usw. dazu beitragen, das Risiko einer Kontamination etwa von Oberflächen, Türgriffen, Tischen oder Stühlen zu reduzieren.