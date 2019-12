Stephanie Coßmann (46), derzeit Leiterin des Konzernbereichs Human Resources, wurde vom Aufsichtsrat zum Vorstandsmitglied und zur Arbeitsdirektorin berufen. Die promovierte Juristin tritt ihr neues Amt zum 1. Januar 2020 an. Coßmann folgt Rainier van Roessel (62), der zum Jahresende aus dem Vorstand ausscheidet und in den Ruhestand tritt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Matthias Wolfgruber würdigte die Verdienste von Rainier van Roessel: „Rainier van Roessel hat das Unternehmen mit großem Geschick durch seine Handschrift mitgeprägt. Ihm ging es immer um Sachlichkeit, Effizienz und ein kollegiales Miteinander – sowohl im Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch im Dialog mit Verhandlungspartnern und Gewerkschaften. Auch die Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat war von Fairness und gegenseitigem Verständnis und Vertrauen geprägt. Dafür möchte ich mich im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen im Aufsichtsrat herzlich bedanken und wünsche Herrn van Roessel alles Gute für seinen wohlverdienten Ruhestand.“

Rainier van Roessel war nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre und der Promotion seit 1988 bei Bayer beschäftigt. 2004 hatte er im Zuge der Neugründung von Lanxess die Leitung des damaligen Geschäftsbereichs Rubber Chemicals übernommen. Zusätzlich zu dieser Aufgabe wurde ihm 2006 die Geschäftsführung des Unternehmens in Antwerpen, Belgien, übertragen. Seit 2007 ist van Roessel Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor.

Stephanie Coßmann studierte Rechtswissenschaften in Paris und Münster. Nach Stationen als Rechtsanwältin wechselte sie 2004 ins Unternehmen. Hier verantwortete sie den Aufbau der in einem börsennotierten Konzern erforderlichen Prozesse und Strukturen in unterschiedlichen Bereichen und durchlief in der Rechtsabteilung und der Revision verschiedene leitende Funktionen. Ab 2014 leitete sie die Abteilung General Law im Zentralbereich Legal and Compliance. Seit 1. Juli 2017 ist sie Leiterin des Konzernbereichs Human Resources und hat diesen gemeinsam mit ihrem Team komplett neu aufgestellt.

Matthias Zachert: „Ich habe Stephanie Coßmann in den vergangenen Jahren als absolut zuverlässige, erfahrene und kompetente Kollegin kennen gelernt.

Ich freue mich auf die noch intensivere Zusammenarbeit mit ihr und heiße sie im Vorstand aufs Herzlichste willkommen.“

Nachfolgerin von Stephanie Coßmann als Leiterin des Personalbereichs wird Katja Conner (51), derzeit Senior Director HR EMEA beim amerikanischen Chemieunternehmen Celanese.

Auch der langjährige Leiter des Konzernbereichs Legal and Compliance, Jochen Schroer (63), tritt zum 31. Dezember 2019 in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Markus Lehner (48), derzeit Leiter der Abteilung Compliance & Corporate Audit.