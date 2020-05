Freudenberg hat 100% der Aktien der Low & Bonar, London, Großbritannien, erworben. Ein Angebot dafür hatte Freudenberg im September 2019 abgegeben. Die Aktionäre von Low & Bonar stimmten dem Verkauf der Anteile im November 2019 zu, die europäische Kommission hat den Zusammenschluss am 17. April genehmigt. Die Notierung von Low & Bonar an der Londoner Börse wird am 13. Mai um 8 Uhr Londoner Zeit eingestellt werden. Low & Bonar ist ein weltweit tätiger Hersteller von technischen Textilien. Das Unternehmen wird in die Freudenberg-Geschäftsgruppe Performance Materials integriert.

„Freudenberg stärkt mit dieser Akquisition sein Geschäft mit Performance Materials und baut mit der innovativen Technologie von Low & Bonar sein technisches Know-how weiter aus“, sagt Mohsen Sohi, CEO der Freudenberg Gruppe.

Frank Heislitz, CEO von Freudenberg Performance Materials, unterstreicht: „Als Pionier in der Spinnvliesproduktion bietet Freudenberg seinen Kunden seit 1968 Lösungen, die auf einem einstufigen Produktionsprozess basieren. Mit der zweistufigen Prozesslösung von Low & Bonar werden wir noch flexibler und können Kundenanforderungen noch individueller umsetzen.“ Darüber hinaus kann Freudenberg seinen Kunden eine breitere Produktpalette bieten. Dies gilt vor allem für die bestehenden Anwendungen in den Sektoren Bauwirtschaft, Innenausbau, Heimtextilien und Automobil.

„Außerdem erschließen wir für Freudenberg neue Tätigkeitsfelder mit neuen Applikationen dank Low & Bonars angrenzender Technologien“, so Heislitz. Durch die Übernahme des 1903 gegründete Unternehmens mit Hauptsitz in London hat Freudenberg Performance Materials heute 35 Produktionsstätten in Asien, Europa und Nordamerika (vormals 24) und beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter (vormals rund 4.000).