Thierry Le Hénaff treibt den Wandel im Exekutivkomitee von Arkema voran, insbesondere durch eine breitere und diversifizierte Vertretung der Geschäftssparten, um den französischen Chemie- und Materialkonzern an die aktuellen globalen Herausforderungen anzupassen.

Marc Schuller ist mit sofortiger Wirkung zum Chief Operating Officer (COO) von Arkema ernannt worden. Er wird die Geschäftsbereiche Coating Solutions, Industrial Specialties und Advanced Materials verantworten und an CEO Thierry Le Hénaff berichten. Darüber hinaus wird er auch für die Region Nordamerika, die globale Rohstoff- und Energiebeschaffung sowie für das Thema kommerzielle Exzellenz verantwortlich sein.

Mit Wirkung zum 4. Mai 2020 werden Marie-Pierre Chevallier, Richard Jenkins und Erwoan Pezron in den Exekutivausschuss befördert und berichten an Marc Schuller. Einzelheiten zu ihren Zuständigkeiten werden noch bekannt gegeben. Richard Jenkins wird seinen Sitz in Cary, NC, USA, haben.

Über die oben genannten Änderungen hinaus berichten die anderen Mitglieder des Exekutivausschusses an Thierry Le Hénaff:

Bernard Boyer, Geschäftsführender Vizepräsident Unternehmensstrategie

Vincent Legros, Exekutiv-Vizepräsident Bostik

Luc Benoit-Cattin, Vizepräsident für Industrie und Corporate Social Responsibility

Marie José Donsion, Finanzchefin

Thierry Parmentier, Geschäftsführender Vizepräsident Personal und Kommunikation

Thierry Le Hénaff wird weiterhin die Forschung und Entwicklung der Gruppe unter der Leitung von Christian Collette, dem Chief Technical Officer (CTO) von Arkema, beaufsichtigen.